El preacuerdo de PP y Vox en Extremadura ‘engrasa’ la negociación en Aragón: el pacto llegará tras la Semana Santa

El preacuerdo de PP y Vox en Extremadura 'engrasa' las negociaciones en Aragón. Populares y voxistas aceleran las conversaciones para que Jorge Azcón pueda ser investido después de Semana Santa. La intención es seguir la misma fórmula que con María Guardiola: cerrar primero un compromiso por escrito con medidas concretas y, posteriormente, abordar el reparto de consejerías y direcciones generales.

Iván Espinosa de los Monteros (Vox) daba por hecho el pacto este miércoles en una entrevista en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN y avanzaba que ya se había decidido hacerlo "en orden". Es decir, primero Extremadura, luego Aragón, en tercer lugar Castilla y León y en cuarto, Andalucía si es necesario.

Tras meses de choques y cruces de declaraciones, el acercamiento de PP y Vox en Extremadura es evidente. "Somos optimistas porque hay una clara voluntad de acuerdo por ambas partes", decían desde el partido de Abascal tras el encuentro celebrado ayer.

Hasta Mérida se desplazó el secretario general del PP, Miguel Tellado, mientras que la directora de Gabinete de Feijóo, Marta Varela, participó de forma telemática, una reunión al más alto nivel que evidencia lo cerca que se está ya del pacto.

Allí encaran la recta final de la negociación, y el objetivo es que en Aragón, que celebró sus elecciones en torno a mes y medio más tarde, no haya más de dos semanas 'de decalaje'. "Después de Extremadura 'caerá' Aragón", auguran fuentes conocedoras de las conversaciones.

Salvo giro de guion, el anuncio se dejará para después de Semana Santa, y la semana del Lunes de Pascua podría ser clave. Las partes quieren cerrar la investidura antes del 23 de abril para que el Día de Aragón luzca como se merece, lo que hace que tampoco haya un excesivo margen.

Después de semanas de contactos, PP y Vox han celebrado ya las primeras reuniones formales por el futuro Gobierno de Aragón.

Jorge Azcón sigue llevando la batuta en el caso de los populares, mientras que por el partido de Santiago Abascal habría estado presente la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria Montse Lluis, con la que ya se trató de desbloquear, sin éxito, los presupuestos de la pasada legislatura.

Oficialmente, trasladan las partes, "no se ha hablado aún de cargos", pero ya va tocando. Vox se habría fijado en competencias clave como Energía o Inmigración. Las cuentas hacen pensar en que puedan liderar de tres a cuatro departamentos, aunque si terminan siendo cuatro, lo lógico sería ampliar las carteras a diez para mantener la proporcionalidad de los resultados electorales.

Igualmente, está por ver hasta qué punto conseguirá Azcón la reivindicada estabilidad para los próximos cuatro años, objetivo que también persiguen en Extremadura.

Senadores autonómicos

Entre tanto, la legislatura empieza a coger ritmo. Tras una reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces en la que no se llegó a un acuerdo económico sobre el reparto de 'panes y paces' a los grupos parlamentarios, los partidos activaron la cuenta atrás para elegir a los senadores autonómicos.

En principio, uno será para el PSOE y otro, para el PP. No obstante, con la negociación abierta, ni en este punto ni en lo concerniente a la Presidencia de las Cortes, actualmente en manos de la popular María Navarro, se puede dar nada por hecho.

Ni unos ni otros avanzan quiénes serán los elegidos. Para proponerlos tendrán hasta el 5 de mayo. Sin embargo, en el PSOE todo apunta a que Mayte Pérez podría tener que verse obligada a ceder el testigo, 'poniendo fin' al último reducto lambanista.

Durante la sesión de este miércoles también se procedió al reparto de espacios. Esta legislatura, CHA, que creció hasta los 6 diputados este 8-F, ocupará los despachos que hasta ahora tenía Vox, mientras que los de Abascal, disparados hasta los 14 escaños, se mudarán a la planta 1, al lado de PP y PSOE.