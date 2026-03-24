El polémico comentario de Azcón: "Creo que Pilar Alegría, físicamente, es más atractiva que María Jesús Montero"

Jorge Azcón, en un evento de 'El Confidencial' Gobierno de Aragón

Un polémico comentario del presidente en funciones, Jorge Azcón, sobre Pilar Alegría y María Jesús Montero ha sacudido las redes sociales.

Todo ha ocurrido este martes en Zaragoza en una conversación con uno de los directores de ‘El Confidencial’, Juan Fernández-Miranda, que le ha preguntado si creía que a la ministra María Jesús Montero, candidata socialista en Andalucía, se le “estaba poniendo cara” de Pilar Alegría, en referencia a los resultados electorales en Aragón.

Jorge Torrente... El que quiere ser presidente 👇 pic.twitter.com/aDJrClhAmU — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) March 24, 2026

Ante ello, Azcón ha respondido comparando el físico de una y otra.

“Yo creo que Pilar Alegría, y cuidado con las cosas que se dicen ahora, es físicamente más atractiva que María Jesús Montero. A María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría”, decía entre risas.

Intentando salir del paso, el barón popular ha continuado mencionando a su compañero de partido, Juanma Moreno Bonilla.

“He de decir que Juanma Moreno también es mucho más atractivo que yo. El otro día en El Hormiguero le preguntaron si ser guapo influía en política, y dijo que mejor ser guapo”, ha afirmado.

Así, Azcón terminó con una conclusión: “A María Jesús Montero le va a ir fatal”, ha cerrado este tramo de la intervención, pasando a hablar de centros de datos e inversiones tecnológicas en Aragón.

"Una campaña sucia"

Al respecto ha respondido la ministra de Hacienda y candidata socialista.

"Este es el PP de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia y desprecia el talento, la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública y social", ha dicho Montero.

De hecho, Montero ha destacado ser la "única mujer que se presenta candidata" a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

"Esta es la falsa moderación de Moreno Bonilla, que insta a que otro utilice esas cuestiones y luego él va de moderado", ha añadido.

"Jorge Torrente"

Tras conocer el comentario, desde el PSOE han salido en tromba por redes sociales a criticar al presidente aragonés en funciones.

Incluso, la secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, le ha definido como "Jorge Torrente". "El que quiere ser presidente", ha escrito en su perfil de X.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, incluso lo define como "machismo rancio de manual".

"¿De qué sirve todo el esfuerzo que hacemos las instituciones para conseguir la igualdad de las mujeres si quien aspira a presidir el Gobierno de Aragón tira de machismo rancio de manual?", ha dicho Beltrán.

Desde el PSOE nacional también han criticado el comentario, que cree que le retrata a él mismo.

"Da vergüenza escuchar estos comentarios de quien aspira a ser presidente", han añadido en la cuenta nacional del PSOE.