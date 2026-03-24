Confirmado en los Premios Horeca 2026: estos son los restaurantes con mejor menú de todo Zaragoza

El restaurante 'La Clandestina' ha obtenido el Premio Horeca 2026 al mejor menú de 60 euros, mientras que 'El Candelas' ha sido reconocido con el mejor menú de 40 euros. Ambos se consolidan como los grandes triunfadores de la noche en esta vigesimoséptima edición del certamen gastronómico.

Durante la gala, se ha dado a conocer una nueva categoría: el Premio Orgullo Hostelero, una distinción que nace para poner en valor a quienes representan e impulsan la profesión. De este modo, reconoce la pasión, la trayectoria, el talento y el compromiso con un oficio que forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad.

Por este motivo, el primer galardón ha recaído en Ferran Adrià, ejemplo de creatividad, de innovación y de orgullo por la profesión, que ha llevado a la gastronomía española a lo más alto. Un referente que ha transformado para siempre la manera de entender la cocina, demostrando que cocinar es también pensar, investigar y crear.

El presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, José Luis Lasheras, destaca la importancia de este premio para "reivindicar algo sencillo, pero profundamente necesario: el orgullo de ser hosteleros". "Un oficio -añade- que combina técnica y creatividad, precisión y sensibilidad, disciplina y vocación de servicio".

Además, el presidente de Horeca Zaragoza y de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, Fernando Martín, subraya que "el orgullo se construye mirando al futuro. Y el futuro pasa por la formación en todos los niveles de nuestra profesión, cumpliendo con el compromiso que ya tenemos de todas las instituciones de hacer realidad proyectos estratégicos como el Centro Superior de Innovación y Emprendimiento en Hostelería y Turismo de Aragón".

La gala, celebrada en el Auditorio de Zaragoza, ha contado con más de 350 invitados del ámbito institucional, empresarial y gastronómico, entre ellos el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, y la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández.

En total, se han entregado 12 premios en distintas categorías y una mención especial.

El Premio Estrella Gastronómica 'José Luis Yzuel' ha sido para Raquel Montserrat Baldellou de CaixaBank por su apoyo sostenido y decisivo al sector durante los últimos años, ya que su compromiso con Horeca Zaragoza ha sido constante, cercano y eficaz para impulsar iniciativas claves.

El galardón al mejor restaurante de la provincia de Zaragoza ha sido para El Burgolés. Por su parte, Parrilla Nardone se ha alzado con el galardón a la mejor tapa de Zaragoza y provincia, por lo que representará a Horeca Restaurantes Zaragoza en el Campeonato Oficial de Hostelería de España - Tapas y Pinchos, en Madrid Fusión 2027.

El plato Oreja koreana, elaborado por Nola Gras, ha sido considerado por el jurado el mejor del certamen, mientras que el premio 'Aragón, Sabor de Verdad' ha recaído en el restaurante Rústicco. El galardón a la creatividad gastronómica de Zaragoza ha sido para La Embajada; el de mejor restaurante de hotel, para Aragonia Palafox; el de mejor servicio de sala, para La Bodega de Chema; y el de mejor servicio de vino y maridajes, también para Aragonia Palafox. Además, se ha concedido la mención especial 'Vivir la gastronomía' al restaurante Boulevardier.

Asimismo, gracias a la iniciativa de CaixaBank, los premiados con el mejor menú de 60 euros y de 40 euros tendrán la oportunidad de realizar una visita exclusiva el próximo 11 de mayo al Museo elBulli1846. Una visita guiada a la que asistirán un número limitado de representantes del sector de la hostelería a nivel nacional.

Otros reconocimientos

En el evento, también se han dado a conocer los ganadores del concurso al 'Mejor menú del día de Zaragoza y provincia', con el que se quiere poner en valor el trabajo diario y la elaboración del producto en tres categorías. Boca Boca - Centro ha sido el ganador en la categoría de hasta 18 euros; Mara, en la de 18 a 25 euros; y Urola, en el menú ejecutivo de 25 a 35 euros.

El sabor hecho arte ha sido el hilo conductor de la gala. Y, para ello, se ha contado con la participación del Teatro Che y Moche. La destacada compañía aragonesa, a través de su original forma de vivir un concierto, han ofrecido un montaje escénico-musical lleno de energía y creatividad gracias a su espectáculo 'Las cuatro estaciones…, ya no son lo que eran'.

Organizado por Horeca Restaurantes Zaragoza, el XXVII Certamen Premios Horeca ha premiado la gastronomía aragonesa, gracias también al respaldo y apoyo de organismos públicos y privados.