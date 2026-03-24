Azcón quiere acelerar el nuevo Gobierno con Vox antes de la precampaña en Andalucía: "Lo lógico es no agotar el plazo"

La política española ha vivido una sacudida con la confirmación de las elecciones andaluzas el 17 de mayo. Una fecha que no debería influir en las negociaciones del PP y Vox para formar un Gobierno de Aragón, pero el presidente Jorge Azcón no quiere que nada pueda enturbiar unas conversaciones que se tejen a fuego lento.

Así lo ha trasladado el propio Azcón durante su participación en un evento organizado por ‘El Confidencial’, donde ha mostrado su deseo de “no agotar” el plazo que dispone hasta el 3 de mayo. Ese día, si no hay investidura, se convocarán nuevas elecciones para final de junio.

“Entiendo que lo lógico es que no agotemos hasta el 3 de mayo. Sería deseable que, siendo que habrá elecciones en Andalucía, aprovechemos esta época lo más cercana a la precampaña para avanzar en la investidura”, ha afirmado el presidente en funciones.

Para Azcón, “no hay ninguna alternativa” a un nuevo Gobierno del PP “con el complemento” de Vox, aunque la duda surge en el papel que los de Abascal quieran jugar como ese “complemento”.

“Abascal dice que están dispuestos a entrar en los gobiernos, pero la pregunta es si quieren asumir una Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, o la de Sanidad. Hay consejerías con más dificultad que otras. ¿Cuál es el papel que Vox quiere hacer?”, ha apuntado Azcón, mencionando, de nuevo, el ámbito sanitario.

En cualquier caso, el barón popular sigue optando por la discreción para llevar a cabo las negociaciones con Vox.

“Estas negociaciones irán sobre programas y departamentos. Estar permanentemente hablando de la negociación dificulta la negociación. No es que no quiera contar o responder. Si mañana alguien dice que Vox o PP quieren X departamentos, y luego no lo son, va a dificultar la negociación”, ha añadido.

El ‘caso Forestalia’

Durante la conversación con uno de los responsables de ‘El Confidencial’, Azcón ha tildado de “pésima noticia” la extensión de los rumores de presunta corrupción en torno a Forestalia y la tramitación de proyectos de energía renovable. Algo que el presidente desea que “se depuren” todas las responsabilidades penales en los juzgados.

“Nosotros vamos a ayudar, estamos colaborando en todo lo que sea necesario. Soy partidario de reabrir la comisión de investigación que hubo en las Cortes de Aragón. Todo lo que se tenga que saber, que se sepa”, ha afirmado.

En cualquier caso, Azcón lamenta que estos casos de corrupción puedan generar una desafección hacia los proyectos de renovables, ya que considera que la energía es un factor en la atracción de empresas.

“El precio de la energía hace que empresas electrointensivas vengan a la Comunidad. Si rompemos eso, perderemos una oportunidad histórica de desarrollo industrial. El drama de que casos de corrupción vayan a paralizar el desarrollo o enturbiar el sector me preocupa extraordinariamente”, ha señalado Azcón.