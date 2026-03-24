Azcón pide disculpas por su comentario sobre Montero y Alegría, pero lanza un dardo: "Ella no lo hizo con Tellado"

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha reconocido el error en el polémico comentario sobre el físico de Pilar Alegría y María Jesús Montero, y ha pedido disculpas por esas palabras.

Así lo ha transmitido a través de su perfil en X (antes Twitter), después de la controversia generada por unas palabras en las que comparaba el físico de ambas dirigentes socialistas.

Recientemente la

ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado señalándolo por su calvicie. Yo hoy he cometido el error de hablar de su apariencia física sin darme cuenta que puede resultar ofensivo.

Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con… — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) March 24, 2026

“Yo creo que Pilar Alegría, y cuidado con las cosas que se dicen ahora, es físicamente más atractiva que María Jesús Montero. A María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría”, decía entre risas.

Ante la polémica generada, Azcón ha pedido disculpas, aunque lo ha hecho con un dardo hacia la ministra de Hacienda y candidata socialista a la Junta de Andalucía.

“Recientemente la ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado señalándolo por su calvicie. Yo hoy he cometido el error de hablar de su apariencia física sin darme cuenta que puede resultar ofensivo. Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas”, ha escrito el presidente aragonés en funciones.

Azcón ha hecho referencia a unas palabras de Montero en enero de 2024, en las que la socialista mencionó a Tellado como “este hombre que habéis mandado para Madrid, el de las gafas” y “el que tiene menos pelo”.