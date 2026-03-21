Así será el mayor complejo residencial para ancianos en Zaragoza: viviendas de alquiler, residencia, café y zonas verdes

Uno de los edificios del complejo del Buen Pastor en Valdefierro E. E.

Aragón se pone a la cabeza en el cuidado de los mayores. Así lo quiere demostrar con el levantamiento de su nuevo complejo residencial para mayores El Buen Pastor en el barrio de Valdefierro en Zaragoza.

Este desarrollo urbano se convierte en una "mini ciudad" dentro de la capital para que los mayores no queden desatendidos y darle los mejores cuidados de una manera individualizada, pero que se sigan sintiendo como en casa.

El complejo se nutre de tres grandes edificios con una función a cumplir cada uno. El motor principal de esta pequeña gran ciudad del mayor es el edificio que acogerá la residencia.

A pesar de ser una residencia quiere alejarse de la imagen convencional de estos servicios, por lo que se orienta en cinco unidades de convivencia que dan un total de 93 plazas, con dos destinadas a enfermería.

La autonomía y la libertad que da esta nueva organización permite que los mayores creen su propio hogar, continuado con su vida que ya desarrollaban en su anterior vivienda. De esta forma, cada unidad cuenta con su propio portal y timbre para mantener la individualidad y privacidad de cada uno y sus familias que vayan a visitarlo.

Estas unidades de 19 plazas con 13 habitaciones individuales, de 31 metros cuadrados, y 3 dobles, de 37, albergarán además cuatro espacios comunes dentro de ellas para apostar por la convivencia entre ellos. Asimismo, la visión de estas habitaciones es que sean "mucho más que una habitación de hotel o de hospital".

Se caracterizan por su anchura para facilitar la movilidad en el caso de necesitar de un andador o silla de ruedas, como por la comodidad que les puede proporcionar tener un apartado propio con encimera con cosas básicas como un microondas, cafetera o fregadero.

En su idea por continuar con su vida se les dará la posibilidad de traer sus muebles de casa para mantener el vínculo con su historia, si ellos lo desean.

Este mismo recinto se une con una galería al centro de día con 40 plazas disponibles. Ahí se establecen dos unidades de convivencia con 20 plazas cada una. Este apartado compartirá así los servicios socio sanitarios de la residencia como los equipamientos comunes.

Este gran edificio será además el que prestará los servicios comunes para todo el complejo residencial.

Así contará con un servicio completo sociosanitario que irá desde médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadoras sociales. Además de servicio de cocina, lavandería que podrán hacer uso todos los residentes en el complejo.

Los bajos de este gran edificio contarán además con garaje para los residentes o familiares, como trasteros.

Una de las habitaciones en uno de los edificios del complejo El Buen Pastor en Zaragoza E. E.

Viviendas de alquiler

Más allá del espacio de residencia, este complejo trae la idea de viviendas individuales para aquellos que no sean dependientes puedan desarrollar su vida sin limitaciones de movimiento y acompañados siempre, manteniendo su autonomía.

El Buen Pastor contará con 49 viviendas repartidas entre dos edificios. 44 de ellas se concentrarán en un único edificio y cinco de ellas en la primera planta de otro.

Estas viviendas que serán de régimen de alquiler se dividen en 30 con un dormitorio, que puede albergar a dos personas. Además de 19 viviendas con dos dormitorios. Según detallan, estas están pensadas para aquellos que tienen a cargo una persona con discapacidad o cuentan con un cuidador.

El edificio central de vivienda no solo se nutrirá de los espacios de los pisos sino que contarán con espacios comunes y terrazas que hacen el efecto de las corralas para que los residentes puedan tener su propio espacio al exterior y nunca se sientan solos.

Zonas polivalentes

El complejo no solo quiere dar una oportunidad de vivir dignamente y acompañado, sino que quiere mantener activo a sus mayores y a los vecinos de la zona. De esta forma, un edificio cuenta con cafetería para que puedan ir cualquier que quiera y sea un punto de reunión.

Este tercer edificio además tendrá dos zonas polivalentes abiertas a la ciudad para el desarrollo de actividades de interés en los que puedan "disfrutar de un entorno seguro y accesible".