Un hombre mata a tiros a una mujer en plena calle del Cardenal Cisneros de Zaragoza y se dispara en la cabeza

Una mujer ha sido asesinada este sábado en Zaragoza tras recibir al menos cinco disparos en la calle del Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes.

El suceso ha ocurrido a primera hora de esta mañana. Según testigos presenciales, el agresor se habría pegado un tiro en la cabeza tras matar a la mujer, sin que por el momento se pueda confirmar su estado.

La Policía Nacional se encuentra en el lugar investigando los hechos y tomando declaración a los testigos.

La zona, en la que también hay presencia de la Policía Local, ha sido acordonada. También hay ambulancias.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, quienes paseaban por allí han llegado a ver a un hombre encima del cuerpo de una mujer tumbado entre dos coches.

Es entonces cuando se habrían escuchado al menos cinco disparos y cuando el agresor se ha colocado el arma en la cabeza para acabar con su vida.

Aunque la Policía está investigando los hechos, se cree que agresor y víctima habrían estado discutiendo a la salida de un bar segundos antes del trágico desenlace.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.