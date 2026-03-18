Ya es oficial: Jorge Azcón, propuesto para presidir el próximo Gobierno de Aragón... sin fecha de investidura

La presidenta de las Cortes, María Navarro, este miércoles en el Parlamento autonómico Cortes de Aragón

Jorge Azcón ya es oficialmente candidato a presidir el próximo Gobierno de Aragón. La presidenta de las Cortes, María Navarro, lo ha propuesto este miércoles tras escuchar la semana pasada a PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU.

El trámite no ha permitido despejar, sin embargo, una de las grandes incógnitas: cuándo será el pleno de investidura.

PP y Vox, que el pasado 8-F consiguieron 26 y 14 diputados, respectivamente, tienen hasta el 3 de mayo para llegar a un acuerdo, pero todo apunta a que la equis podría despejarse antes del 23 de abril, Día de Aragón.

Lo más probable es que el pleno se fije para después de Semana Santa, aunque tras el ultimátum de Alberto Núñez Feijóo, que instó a que las negociaciones se resolvieran antes del 1 de abril, no se puede descartar nada.

La propia presidenta de las Cortes ha confirmado que será ella quien ponga fecha a la sesión de constitución. Si hoy no lo ha hecho ha sido para "respetar la voluntad negociadora" de PP y Vox.

Para hacerlo no hará falta, a priori, una segunda ronda de contactos, ya que la izquierda no tiene opción de presentar un candidato alternativo.

Los exsocios superan ampliamente los 37 diputados necesarios para formar Gobierno, pero después de semanas de contactos siguen sin cerrar el pacto.

Ya sin el ruido de las elecciones de Castilla y León, todo apunta a que las negociaciones se acelerarán esta semana. Tanto que Azcón podría ser presidente antes que María Guardiola.

Una vez formado el Gobierno y elegidos los consejeros tocará formar las comisiones y ver si se crea una especial de investigación ante el escándalo del 'caso Forestalia'.

Aragón Existe, sin grupo propio

Lo que sí se ha confirmado este miércoles es que Aragón-Teruel Existe no tendrá grupo parlamentario propio esta próxima legislatura. Los de Tomás Guitarte cayeron a los dos escaños el pasado 8-F, por lo que compartirán Grupo Mixto con Marta Abengochea (IU).

De acuerdo con María Navarro, la formación tampoco lo ha pedido oficialmente, por lo que la constitución de los grupos y las agrupaciones se ha cerrado con "absoluta normalidad".

Tras la primera reunión de la Mesa de las Cortes, la normalidad empezará a recobrarse el próximo miércoles con una nueva reunión de la Mesa y también de la Junta de Portavoces.

Será entonces cuando se abordará el reparto de espacios, las subvenciones, etc.