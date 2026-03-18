"Ya se está analizando la información solicitada": la vicepresidenta Sara Aagesen se revuelve por el 'caso Forestalia'

Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en una imagen de archivo. Carlos Luján Europa Press

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición, Sara Aagesen, ha asegurado este miércoles en el Congreso que ya se está analizando la documentación solicitada sobre el 'caso Forestalia' para ser enviada a la Justicia.

"Además, también quiero que sepa que los expedientes sujetos a esta investigación se encuentran recurridos y actualmente suspendidos por vía administrativa", ha añadido al ser interpelada por el diputado del PP Jaime de Olano sobre el presunto caso de corrupción medioambiental que afecta a su Ministerio y a la empresa de renovables.

Aagesen ha querido romper una lanza en favor del trabajo de sus funcionarios y ha asegurado que "se hacen y han hecho bien las cosas", ya que desde el primer momento se ha trabajado para "desbloquear una transición energética que venía totalmente parada".

"Durante el año 2012 hasta el año 2018 en Europa crecieron las energías renovables un 86%, en España prácticamente nada. Ha llegado este Gobierno y ha crecido un 150%, creando competitividad, creando un sistema energético más resiliente y oportunidades", decía.

Además, subrayaba que, en un contexto "tan complicado" como el actual, la política del Gobierno, alejándose de los combustibles fósiles, ha demostrado ser la acertada, ya que permite al país ser "más resiliente" y, además, le sitúa en "una posición muy favorable respecto sus colegas europeos".

"Desde luego le puedo asegurar que este Gobierno y este Ministerio actúa con rigor, con responsabilidad y también espero que ustedes hagan lo mismo, y espero que lo hagan cuando presentemos ese plan de respuesta integral contra la guerra", aseveró.

"Organización criminal"

Sus palabras han estado lejos de convencer al PP. Olano ha acusado al Ministerio de "operar una organización criminal, sin que hiciera nada ante las advertencias de los funcionarios".

"Dice que han hecho bien las cosas. Cualquiera diría que no ha habido un apagón en España y que nos han dejado a cero como Cuba, por su incompetencia", le ha reprochado.

De Olano consideró que "cuando hay confesiones de los delincuentes, expedientes manipulados y mordidas multimillonarias, el silencio no es prudencia". "Esto que hacen ustedes no es transición. Es pura corrupción con etiqueta verde", ha añadido.