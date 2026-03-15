"Esto no es sino el inicio": la Guardia Civil avanza más actuaciones por el 'caso Forestalia' y apunta al Inaga

Fernando Samper, con uno de los vehículos utilizados en el marco del registro a la sede de Forestalia. E. E.

La Guardia Civil lo confirma. Los 13 registros a sedes y domicilios de los cabecillas de la presunta trama corrupta de Forestalia practicados entre los meses de diciembre y marzo y los miles de archivos y documentos intervenidos no son "sino el inicio" de los "amplios extremos" que se esperan corroborar en los próximos meses.

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) se encuentra en estos momentos analizando la abundante información "física y digital" obtenida en el marco de la 'operación Perserte', que tiene como figura central al empresario Fernando Samper.

Sobre él pesan acusaciones por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho, delitos que también se imputan a altos cargos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Por el momento solo se conoce lo que los efectivos se llevaron de las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza y de viviendas particulares como la de Fernando Samper. La lista es larga e incluye iPhones último modelo, discos duros, memorias usb y miles de correos electrónicos, pero no qué había en ellos.

Esta tarea, clave para saber hasta qué punto se extendían los tentáculos de Forestalia, es la que centra ahora sus esfuerzos. El último informe de la Ucoma, de 310 páginas, recoge únicamente las "primeras impresiones" de los indicios.

A falta de un análisis pormenorizado, la Guardia Civil avanza que las pruebas han permitido documentar "ampliamente" la comisión de las conductas ilícitas que se venían investigando y la conexión de ex altos cargos del PAR como Alfredo Boné o Luis Marruedo con la trama.

En su análisis, la Unidad Central apunta especialmente al Miteco, pero también al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) del PSOE de Javier Lambán.

El actual Gobierno de Aragón asume que los agentes podrían hacer una tercera 'visita' a Zaragoza en cualquier momento. La propia vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, prometía este miércoles máxima transparencia y colaboración, mensaje en el que incidió el viernes al anunciar que el Ejecutivo se personaba como parte afectada con la condición de acusación particular.

Lo que tienen claro desde la DGA es que en el actual Inaga no hay 'manzanas podridas'. Tanto es así que garantizan que nuevos expedientes como el del proyecto Búfalo, que promete una inversión de 12.000 millones de euros, se van a estudiar con máxima rigurosidad y objetividad.

"Hay que dejar trabajar a los funcionarios. Son auténticos profesionales. Es ese trabajo el que nos da confianza y seguridad de que las cosas se hagan bien; de que el Inaga no sea instrumento parafavorecer o apoyar conductas corruptas", decía, al tiempo que garantizaba una revisión de todos los expedientes sospechosos.

"Hasta el final"

Las partes personadas en la causa siguen con especial atención cada movimiento. Entre ellas destacan dos partidos: Vox y Teruel Existe.

Ambos apuestan por "llegar hasta el final" y por hacer pagar a los responsables políticos si se demuestra que ha habido trato de favor hacia Forestalia.

Los de Santiago Abascal no ocultan que este es un tema "que interesa" e interesará esta legislatura. Está por ver, por tanto, qué peso tiene en el acuerdo de investidura que previsiblemente cerrarán con Jorge Azcón.

Ya en el de 2023, Vox exigió una ordenación de las renovables que se tradujo en una ley del paisaje que nunca llegó a ver la luz. El objetivo era determinar en qué zonas se pueden implantar proyectos de renovables, en cuáles se podrían poner con restricciones y dónde quedaría prohibido.

La salida de los gobiernos autonómicos por el rechazo a la inmigración ilegal hizo que el trabajo que habían avanzado quedara en pausa, aunque de cara a los próximos años no descartan recuperarla.

Si esto termina incluyéndose en el acuerdo de Gobierno, la formación exigirá plazos y garantías de cumplimiento para evitar que vuelva a quedarse en nada.

Lo que está claro, a juicio de Aragón-Teruel Existe, es que deben exigirse responsabilidades y que toca reactivar la comisión de las Cortes de Aragón. Su portavoz, Tomás Guitarte, apuesta por un formato que no se parezca en nada al de la comisión de hace dos años, y como ejemplo a seguir pone las del Congreso y el Senado, abiertas a la prensa y con interrogatorios directos.

También está por ver qué sucede con la 'Plataforma a favor de los paisajes de Teruel'. Sus integrantes recalcan que lo que más les importa es la vertiente ambiental del caso. Es decir, que se acepten las cautelares sobre el Clúster y se suspendan todos los proyectos de Forestalia.

La trama en sí demuestra lo que vienen denunciando desde hace años tanto en lo respectivo a la corrupción como a tramitaciones ambientales y el modelo de despliegue de renovables. "El Gobierno ha apostado por un modelo centralizado que da pie a la especulación y esto es lo que pasa. Nosotros defendemos un despliegue descentralizado y democrático", inciden.

Temen, además, que el Gobierno central quiera convertir al ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica Eugenio Domínguez en el pagano de todo en lugar de depurar responsabilidades y modificar leyes para que esto no vuelva a pasar.

"El nombramiento del señor E como asesor tras su jubilación por parte del secretario de Estado para acabar el trabajo de Forestalia hace que las sospechas sean muy fuertes. Necesitamos que se sepa la verdad y se haga justicia", remarcan.