Fatiga, niebla mental y dolor muscular: estos son los principales síntomas del covid persistente seis años después

Consultas específicas para pacientes con Covid persistente en Aragón en el Grande Covián de Zaragoza DGA

Cerca de 2,5 millones de personas en España y alrededor de 2.000 en Aragón. Números de gran envergadura ante una enfermedad que viven sus pacientes de forma silenciosa. Se trata de aquellos que tras la pandemia de covid-19 se les trastocó su normalidad para siempre al padecer covid persistente.

Si hablamos de covid la gente inmediatamente piensa en la falta de olfato y gusto, cierta dificultad para respirar. En el caso del Long Covid la sintomatología es aún mayor con grandes afecciones desde muchas perspectivas.

El desarrollo de esta patología, como bien explica Sara Guillén, directora de Área de Atención Hospitalaria del Servicio Aragonés de Salud, puede ocurrir "inmediatamente" después de la infección o "meses o días después".

Se trata de una enfermedad que desde junio de 2025 tras su aprobación en el Consejo Interterritorial de Salud se considera crónica y en la que sus síntomas fluctúan.

"Los síntomas generales son cansancio, malestar, dolor muscular y articular, trastorno del sueño", enumera Guillén.

La sintomatología también habla de problemas respiratorios como disnea o síntomas digestivos, dermatológicos, neurológicos "como ellos llaman niebla mental por la dificultad para concentrarse".

Abarca una gran inmensidad ya que algunos desarrollan problemas cardiovasculares, palpitaciones o tensión arterial.

"Hay días que los pacientes pueden estar muy bien y otros muy mal. Pueden empeorar por cualquier pequeño esfuerzo físico o mental que puede provocar limitación de la capacidad funcional", señala Guillén.

Esta sintomatología tan variada propicia que muchos no puedan volver a su puesto de trabajo, pero como bien recalca ya no solo es eso sino que a muchos "les cuesta volver a hacer las actividades más normales, como ir a comprar, encargarse de pequeñas tareas en casa".

3.419 consultas

Para ayudar a mitigar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes nacieron las consultas específicas para pacientes con Covid persistente en Aragón, ubicadas en el centro de especialidades Grande Covián de Zaragoza.

Puestas en marcha en diciembre de 2024 han realizado 3.419 consultas. Esta está formada por un miembro de enfermería, de medicina interna, rehabilitación, psicología y fisioterapia para una evaluación multidisciplinar del paciente.

Así, se trata de manera individual los síntomas que presenta cada paciente para aliviar la carga de dolor.

"Trabajamos en que estos pacientes puedan llevar una vida lo más normalizada posible con la ayuda no solo de las sociedad, sino también del Servicio Aragonés de Salud", señala Guillén.

De esta forma, una vez completado todo el proceso y ven adecuado proceden a dar el alta para que siga su evolución y tratamiento a través de su médico de cabecera de atención primaria. A lo largo de este año, esta unidad ha dado el alta a 105 pacientes.

El reto que tienen por delante como sanitarios y ante una patología tan nueva como el covid persistente es avanzar en la investigación para dar respuesta a las necesidades de los pacientes.