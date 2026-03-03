Vox se queda sin la Presidencia de las Cortes: "No vamos a participar en un reparto de cargos sin cambio de políticas"

Alejandro Nolasco (Vox) ha rechazado cualquier tipo de reparto de cargos "sin un cambio de políticas en Aragón". Así lo ha trasladado tras finalizar el primer pleno de la XII Legislatura de las Cortes de Aragón.

La constitución de la Mesa esta vez ha caído en saco roto para Vox, ya que ha quedado repartida entre el PP y el PSOE. La presidencia ha quedado a cargo de la popular María Navarro al no llegar a un acuerdo con los de Jorge Azcón, lo que ha supuesto perder la Presidencia que en la legislatura anterior mantuvo Marta Fernández.

En su intervención tras finalizar el Pleno, Nolasco ha repetido su discurso de campaña en el que manifiesta que "queremos cambiar las políticas en Aragón".

El líder de Vox en Aragón ha reiterado que están para "luchar contra la ocupación ilegal, ante la inmigración ilegal, garantizar la limpieza de los cauces de los ríos y una bajada radical de impuestos".

De esta forma, ha quedado claro en su discurso que los de Abascal en Aragón "no nos importan el reparto apresurado de cargos si no tenemos antes un cambio de políticas".

Ante este desarrollo, Nolasco mantiene la puerta abierta para negociar y así ha expresado su intención. "Dentro de un tiempo si se llega a ese acuerdo, veremos quién, cómo, de qué forma, si es en el Gobierno o desde la oposición", ha señalado.

Si bien se ha acordado de los de Jorge Azcón en el caso de que "si el Partido Popular tiene la predisposición de querer cambiar las cosas como han querido los aragoneses o lo que quieren hacer es seguir repartiéndose cargos". A lo que ha sido muy tajante con un "ellos verán".

En una intervención corta tras el Pleno ha reiterado su negación a repartirse cargos ya que, a su juicio, "lo primero es garantizar la seguridad de los aragoneses luchando contra la inmigración ilegal, asegurar que no se confiscan los bienes de los aragoneses con impuestos abusivos o que no se pone en peligro la seguridad de los aragoneses por no limpiar los cauces de los ríos".

Por ello, ha señalado que "cuando lleguemos a un acuerdo" será tiempo de hablar de otras cuestiones. Así, Nolasco se ha mantenido que su objetivo es "cambiar las políticas en Aragón de manera radical".

Prudencia sobre los posibles acuerdos

Más contentos estaban tras finalizar la jornada el Partido Popular. Ana Marín, elegida nueva portavoz del grupo en las Cortes, ha expresado que se trata de una legislatura "muy importante" marcada por el objetivo de que "Aragón siga la senda de prosperidad que se ha venido marcando durante estos dos últimos años".

Así, ha expresado que desde su grupo parlamentario pretenden que "haya una continuidad en el trabajo, consenso, respeto y diálogo entre todas las fuerzas políticas".

Respecto a las negociaciones que se están llevando con Vox, Marín ha mantenido la prudencia que está reinando en estos momentos en el partido.

"Son unas negociaciones que se están llevando con discreción. Tenemos que ser prudentes y pacientes para la constitución del poder ejecutivo", ha concluido.