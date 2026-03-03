Juramentos en aragonés, por la República y miradas cómplices: así han prometido el cargo los diputados de las Cortes

Fin del primer Pleno de la XIII Legislatura de las Cortes de Aragón. Una primera jornada que se ha vivido con cierta tensión, sorpresa y muchas miradas cómplices entre los diputados.

Las primeras sorpresas se han dado en el momento del juramento a la Constitución y al Estatuto por parte de los diputados. Aunque, como bien se establece, tienen que emitir solo "sí, juro" o "sí, prometo". Alguno que otro ha querido hacer sus propias versiones.

Esta primera ronda la ha comenzado la diputada de Izquierda Unida, Marta Abengochea, con una particular promesa: "Sin renunciar a mis principios republicanos. Sí, prometo". Siguiendo las palabras de Álvaro Sanz en la anterior legislatura.

Seguidamente han tomado el turno Pilar Alegría y Jorge Azcón, que han seguido la regla con "sí, prometo" y "sí, juro", respectivamente.

En este primer Pleno también ha habido hueco para el aragonés por parte de los diputados de CHA. Jorge Pueyo ha sido fiel a sus principios: "Per Aragón, es suyos dreitos y llibertaz, paisaches y ríos y la cllase treballadera: Sí, prometo".

Al igual que Mari Carmen Bozal, que ha prometido el cargo a voz de "pleino dreito, llibertaz y feminismo".

Ya en castellano, Isabel Lasobras ha prometido el cargo: "Por Aragón y por su gente, por los derechos humanos de las personas que han decidido vivir en mi país".

Por su parte, Verónica Villagrasa (CHA) ha emitido: "Por los derechos y libertades de los aragoneses y aragonesas".

Teruel Existe también se ha salido de la norma y tanto Tomás Guitarte como Pilar Buj, han seguido el mismo discurso de 2023: "En especial por el cumplimiento de los principios de igualdad, desarrollo sostenible y equilibrio territorial recogidos en los artículos 138 y 139 de la Constitución y el 99 del Estatuto".

Más allá de eso, otra imagen que ha sonado en la sala es la de María Lorena López (Vox) que ha tenido que acudir hasta la mesa con la ayuda de un andador.

Conteo de votos

Si bien las excentricidades se han dado en el momento del juramento, luego ha reinado la incertidumbre ya que no se tenía conocimiento de quién ocuparía la Presidencia de la Mesa de las Cortes.

Tras dos votaciones en las que los votos en blanco de Vox y Teruel Existe han sido decisivos para, por una escasa papeleta, investir como presidenta a la popular María Navarro frente al candidato del PSOE, Fernando Sabés.

Este momento de tensión se ha vivido por igual dentro de los diputados, ya que desde lo alto se podía ver cómo la líder socialista, Pilar Alegría, o Chunta, Jorge Pueyo, se ayudaban de un papel para hacer su propio seguimiento de voto sobre la Presidencia.

Del momento urna quedan otras imágenes que no se han escapado de la retina de los presentes ya que en la segunda vuelta para otorgar el máximo cargo de la Mesa de las Cortes, Alejandro Nolasco se ha acercado brevemente hasta Jorge Azcón tras emitir su voto.