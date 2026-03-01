Los agricultores se concentran en apoyo a los tres jóvenes que les piden 18 años de cárcel: "No somos criminales"

Las madres de los tres jóvenes encausados en la concentración este domingo frente a La Aljaferia E. E.

El padre de David Lafoz junto a las madres de los encausados han liderado esta concentración.

Un mensaje muy claro: “No somos criminales”. Esas son las palabras que han querido dejar claros los agricultores que se han concentrado al frente de la Aljaferia en repulsa a los 18 años de cárcel que piden a tres jóvenes compañeros.

Impulsados por Javier Lafoz, padre del difunto agricultor David, y la plataforma AEGA, decenas de agricultores se han concentrado en repulsa a la “aberración” de petición de cárcel que la Fiscalía hace sobre ellos.

La concentración que ha querido mantenerse en todo momento de manera pacífica ha estado encabezada por las tres madres de los encausados que han hablado a micrófono abierto del “calvario” que están sufriendo sus hijos como sus familias.

Una de ellas ha manifestado que los están “tratando como delincuentes cuando a ellos los dejan escapar”. “Van a por los trabajadores que luchan por sus derechos”, ha subrayado.

Unas palabras que ha replicado otra madre de los encausados: “No somos asesinos, somos trabajadores”.

Las tres han tenido muy presente a David, que también fue llamado a declarar por los altercados de 2023 y recientemente fallecido. “Un beso al cielo para David que nos está viendo”, ha señalado.

Precisamente su padre, Javier Lafoz, ha agradecido a todos los presentes que han acudido a la cita. Así ha expresado que a los tres encausados “no hay que dejarlos solos” ya que “solo han defendido su medio de vida”.

De este mismo modo ha tomado la palabra momentáneamente el presidente de AEGA, Francisco Latorre, quien ha señalado que “no vamos a terminar en nuestro empeño hasta que dejemos a todos libres”.

Campaña solidaria

De esta forma Javier Lafoz junto a Ricardo León, agricultor, han promovido una campaña de apoyo para conseguir fondos económicos que irán destinados a ayudar a los costes legales de los tres jóvenes.

A esto también se une una rifa por parte de una peluquería, la cual irá destinada también a los agricultores.

Van a vender camisetas a precio de 20 euros que irán destinadas de forma íntegra a las familias para pagar todo lo que sea necesario por la causa abierta.

León, uno de los propulsores, ha señalado que “esto es por todos porque al final podríamos haber sido cualquiera”.

Desde Zamora, para ayudar, ha acudido una familia de cuatro que ha querido solidarizarse con la causa ya que les pilla de cerca.

Este agricultor ha cogido el micrófono por un momento para contar que en su ciudad también hay dos "chavales elegidos a dedo" que están en trámite de juicio tras cortar la A-6.

"Nosotros lo que hicimos fue poner la cuota de la asociación a 50 euros para destinarla íntegramente a apoyar a los jóvenes y sumamos 300 socios", ha aconsejado.

Así, decenas de agricultores se encuentran "todos a una" para frenar y apoyar a los tres jóvenes encausados y honrar la memoria de David Lafoz.