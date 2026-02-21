Aragón dispara en 100 millones su recaudación de impuestos en 2025 con el impulso de la vivienda y el IVA

Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, en las Cortes de Aragón E. E.

Casi 100 millones más recaudó en impuestos y tasas el Gobierno de Aragón en 2025. La Comunidad alcanzó unos ingresos fiscales de 4.950 millones de euros en el pasado año, casi 200 más de los previstos, gracias principalmente al impulso de la compra de viviendas y al IVA, que crecen significativamente como muestra del impulso de la economía.

En concreto, Aragón tiene reconocidos ingresos por 223 millones de euros en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, generalmente por la compra de vivienda. También obtuvo 83,5 millones en Actos Jurídicos Documentados, que grava la constitución de hipotecas.

Entre ambos, el Gobierno aragonés superó una barrera de 300 millones, que son unos 30 más que en 2024.

No en vano, 2025 fue un año “extraordinario” en la compra de viviendas, según definen los expertos, al superar las 18.600 compraventas de viviendas en toda la Comunidad, el mejor dato desde 2007.

En el presupuesto que Jorge Azcón presentó para 2026 se incluía una reducción del 50% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para menores de 36 años y un incremento del valor de referencia a 225.000 euros.

También creció significativamente la recaudación por el IVA, que gestiona el Estado, pero que cede el 50% de lo ingresado por el consumo en el territorio. En total, se obtuvieron 1.490 millones de euros, unos 140 más de lo presupuestado y unos 60 más que en 2024.

Así, la recaudación por impuestos directos, indirectos y tasas sigue en aumento en los últimos años, siendo, por ejemplo, 1.100 millones más que en 2020 o casi 2.000 más que en 2015.

En este 2026 se añadirá, además, el Impuesto a la Banca, instaurado en 2024, pero que comenzará a llegar a los territorios este año. Se estiman unos ingresos para las arcas autonómicas de unos 60 millones de euros.

Sucesiones baja a 140 millones

En cuanto a Sucesiones y Donaciones, uno de los impuestos que Vox tiene marcados en rojo para un acuerdo con el PP, Aragón tiene derechos reconocidos por 139 millones de euros, aunque, en este caso, son 20 menos que en 2024, teniendo en cuenta que es un gravamen que depende de los fallecimientos que se producen cada año y de la dimensión de sus herencias.

El deseo que tenía el PP de Jorge Azcón para el próximo era bonificar al 99% el Grupo II, es decir, descendientes, ascendientes y cónyuges, lo que supondría una merma de entre 30 y 35 millones de euros. No obstante, hay que tener en cuenta que, habitualmente, las declaraciones del primer semestre corresponden a fallecimientos del año anterior.

Sí crecieron los ingresos por IRPF, hasta los 2.190 millones de euros, 30 más que en 2024, y por el Impuesto de Patrimonio, con 55 millones, 10 más que un año antes.

En el caso del Impuesto de Aguas Residuales (IMAR, antiguo ICA), el Gobierno aragonés tiene reconocidos derechos de cobro por 67,2 millones, una cifra muy similar a la del año pasado. No obstante, al cierre de 2025, apenas había cobrado la mitad, unos 34 millones.

Los impuestos a las renovables cumplen

Unos impuestos que al final han cumplido las previsiones son los relativos a las energías renovables. Con los datos provisionales a cierre de año, Aragón ingresó 16 millones por los parques eólicos, sobre una previsión de 12, y 5,6 millones por las instalaciones fotovoltaicas, aunque se presupuestaron 8. Además, se facturaron 4,3 millones por las líneas de alta tensión, el doble de lo planteado.

Entre todos, se superarían los 22 millones que se esperaba recaudar por parte del Gobierno en su primer año completo, teniendo en cuenta que en 2024, solo con medio año en vigor, no se llegó a ingresar 14 millones.

Cae la recaudación total

Pese a las cifras de ingresos por impuestos y tasas, que generalmente crecen respecto a 2024, la recaudación total del Gobierno aragonés cayó en 2025 en unos 200 millones, hasta situarse en unos 6.915 millones de euros.

El motivo de esta caída es un descenso de las transferencias corrientes por parte del Estado, y, en concreto de los ingresos por la financiación autonómica, que pasan de 1.102 millones a 950 millones, pese a que se habían previsto 1.071.