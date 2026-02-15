Aragón activa la alerta por la crecida del Ebro: la CHE estima un caudal de hasta 1.600 metros cúbicos por segundo

El Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan de Inundaciones (Procinar) ante la crecida ordinaria de caudal que va a experimentar el río Ebro a partir de la noche del domingo en su cabecera, en la Ribera Alta.

El Procinar se activó este jueves 12 de febrero ante la crecida ordinaria del río Gállego.

Se espera la llegada de esta crecida ordinaria a la ciudad de Zaragoza durante la mañana del martes, y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) estima que el río alcanzará un caudal de entre 1.500 y 1.600 metros cúbicos por segundo a su paso por la capital aragonesa.

No se esperan daños en los cascos urbanos, si bien podría afectar a tierras de cultivo, alguna caseta agrícola de la zona y granjas.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a los ayuntamientos, a las comarcas afectadas y a los cuerpos operativos para que refuercen las labores de prevención y vigilancia.

Esta alerta, además, se difunde a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y de 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección. A través de estos mismos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la crecida ordinaria.

— 112 Aragón (@112Aragon) February 15, 2026

Protección Civil recomienda a la población extremar la precaución; mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencias.