El volantazo de Óscar López con Javier Lambán: de reconocer su "legado y dedicación" a culparlo de la derrota de Pilar Alegría

Óscar López, con el mensaje que dedicó a Javier Lambán el día de su muerte. E. E.

El ministro Óscar López ha pasado de comprometerse a honrar el legado del fallecido Javier Lambán a culparlo públicamente del batacazo electoral de Pilar Alegría.

El pasado 15 de agosto, pocos minutos después de conocerse su muerte, el secretario general del PSOE madrileño le dedicaba un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

"Su legado y dedicación como presidente de Aragón permanecerán siempre en la memoria de los aragoneses y aragonesas y de todo el socialismo. De parte de los socialistas madrileños, mandamos un fuerte abrazo a su familia, amigos y al PSOE-Aragón", decía en su perfil de X.

Este no era, de hecho, el primer mensaje en Twitter que López dedicaba al presidente aragonés. El 31 de marzo de 2012 utilizó esta misma vía para darle la enhorabuena. Ese día, Lambán se convirtió en el nuevo secretario general del PSOE-Aragón.

Estas palabras y muestras de afecto contrastan con sus recientes declaraciones en Radio Nacional de España (RNE), donde ha asegurado que el PSOE aragonés "no se dedicó a hacer oposición" tras la llegada de Alegría al territorio.

"En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido", ha afirmado.

Sus comentarios le han costado durísimas críticas de senadores, diputados y concejales de Zaragoza, Huesca y Teruel, que han exigido una rectificación "pública e inmediata".

Los hay, incluso, que creen que López también ha dejado en mal lugar a Fernando Sabés, que es quien se ha encargado de defender la voz del PSOE de Pilar Alegría en las Cortes de Aragón desde que la exministra se convirtió en la secretaria general de los socialistas aragoneses.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.