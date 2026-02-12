La tibia respuesta de Pilar Alegría al ministro Óscar López: "Señalar a unos u otros no nos conduce en la buena dirección"

Pilar Alegría ha salido al paso de la lluvia de críticas del PSOE aragonés al ministro Óscar López después de que este culpara al fallecido Javier Lambán del batacazo electoral del pasado domingo.

En un tibio mensaje a través de sus redes sociales en el que ni siquiera menciona al ministro, la secretaria general del PSOE-Aragón ha asegurado que "señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error", sino que "no nos conduce en la buena dirección".

El tono dista mucho del de sus compañeros de partido, que han utilizado sus redes sociales para criticar al también secretario general del PSOE-M. "Desafortunado", "lamentable" o "impropio" son algunos de los adjetivos con los que cargos como Mayte Pérez, Darío Villagrasa o Juan Antonio Sánchez Quero han calificado las palabras de Óscar López.

No ha sido el caso de Alegría. La exministra ha preferido usar un tono mucho más conciliador y ha reconocido que "el resultado de las elecciones del 8-F no fue bueno para el PSOE", lo que les obliga a "mejorar" para recuperar la confianza de los aragoneses.

"Desde el PSOE-Aragón vamos a trabajar en ese camino, orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas", apuntaba en su perfil de X (antes Twitter).

Este mismo lunes, horas después de acabar el escrutinio, Alegría achacaba la pérdida de cinco diputados a "una combinación de factores", sin entrar en más detalles.

La falta de autocrítica ha hecho que cargos del partido hayan estallado pidiendo una "reflexión profunda" ante lo que consideran un "hostión" en toda regla. Creen, de hecho, que si no cambian el rumbo en 2027 perderán la Diputación de Zaragoza y cederán representación en plazas tan importantes como el Ayuntamiento de Zaragoza.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.