Dimite la mujer del líder de Teruel Existe tras la polémica de los contratos: Nieves Sánchez achaca todo a una "vendetta"

Nieves Sánchez, mujer del líder de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha hecho oficial este jueves su dimisión como jefa de gabinete en la Diputación Provincial de Teruel (DPT) tras la polémica de los contratos destapada por EL ESPAÑOL.

A través de un comunicado, ha confirmado que ha puesto su cargo a disposición, aunque achaca todo a una "vendetta personal" del empresario José Luis Campos, a quien Teruel Existe denunció por una permuta con el Ayuntamiento de Calamocha, liderado por el entonces presidente de la DPT Manuel Rando.

El actual líder de la Diputación, Joaquín Juste (PP), había exigido su dimisión tras la polémica destapada por EL ESPAÑOL por dos contratos del Salud asignados a la empresa de la que ella es administradora, Arquilab.

Juste le pidió en una reunión la renuncia al cargo, como avanzó ElDiario.es, al considerar que hay incompatibilidades "insalvables" con su cargo público.

Sánchez ha tomado la decisión antes, incluso, de que la denuncia presentada por José Luis Campos en plena campaña electoral haya sido admitida a trámite.

En el comunicado, la mujer de Guitarte asegura que puede demostrar que a comienzos del año 2025 trasladó a la Diputación su situación de posible incompatibilidad, "que anteriormente desconocía".

"Pero no se me ha requerido documentación alguna relativa a este asunto. Si en 2023, al entrar a formar parte de esta

institución, hubo un error, así se reconocerá, pero insisto, la situación fue subsanada por propia voluntad en febrero de 2025. En ese momento no había ninguna denuncia", recalca.

En su opinión, la denuncia penal de Campos "no tiene recorrido ni justificación". "En todo caso, sería una cuestión estrictamente administrativa. Todo lo demás son fuegos de artificio con ánimo de llamar la atención y perjudicar un proyecto del que formo parte", señala.

En este sentido, aprovecha el escrito para aclarar que los tiempos a la hora de tomar esta difícil decisión no han dependido de amenazas o ultimátum, sino del ejercicio de su legítima defensa.

"Por si mi situación laboral pudiera generar alguna irregularidad administrativa y ante la manipulación de este asunto que estoy pudiendo observar, con la difusión de falsos testimonios y falsedades, he decidido renunciar al cargo que ostento en esta institución antes siquiera de haberse pronunciado un juez al respecto. En este caso hablamos de un asunto vinculado a trámites administrativos, que se irá dilucidando en próximas fechas", expone.

La polémica, al detalle

Nieves Sánchez volvió hace poco más de una semana al foco de la polémica al trascender que su empresa se había adjudicado dos contratos mientras era jefa de gabinete de la vicepresidenta primera de la DPT. Sin embargo, la ley establece una serie de incompatibilidades en las actividades que pueden y no pueden desarrollar mientras estén al servicio de la administración.