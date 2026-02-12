Cargos del PSOE-Aragón estallan contra Óscar López por culpar a Lambán del batacazo de Pilar Alegría: "Es impropio"

Cargos del PSOE aragonés han estallado este jueves contra el ministro Óscar López por culpar al fallecido Javier Lambán del batacazo de Pilar Alegría en las elecciones.

"Creo que estas declaraciones son absolutamente desafortunadas además de impropias. Si la cosa no está fácil para el PSOE la solución no es sembrar más discordia", escribía en X (antes Twitter) Mayte Pérez, senadora autonómica y mano derecha del barón socialista durante sus años de Gobierno.

Las reacciones han llegado, incluso, desde la Ejecutiva de la propia Pilar Alegría. Su vicesecretario general, Darío Villagrasa, ha lamentado tener que leer este tipo de comentarios.

"Todo aquel que hubiera estado atento al trabajo de los socialistas en Aragón habría comprobado cuánto hemos reivindicado el legado tan positivo de Javier Lambán en nuestra tierra y cuánto hemos combatido las políticas de la derecha", ha dicho.

La hasta ahora portavoz adjunta del PSOE en las Cortes de Aragón, Leticia Soria, tampoco ha podido quedarse callada. "Palabras muy desafortunadas. Javier se dedicó a priorizar los intereses de su tierra y claro que hizo oposición y la hizo en unas condiciones muy difíciles, con un cáncer y anteponiendo siempre los intereses generales a los particulares", ha expuesto.

🗣 Sánchez Quero condenas las declaraciones del ministro López contra Javier Lambán por ser "injustas, desafortunadas e impropias de un miembro del Gobierno de España"



ℹ️https://t.co/XvYoBbR7GT pic.twitter.com/JFl3tTWpQU — Diputación de Zaragoza (@DPZaragoza) February 12, 2026

A través de un comunicado, Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, la única gran institución en la que gobiernan los socialistas tras el mal resultado de las municipales de 2023, ha manifestado su más firme rechazo.

A su juicio, las palabras del ministro son "injustas, desafortunadas e impropias de un miembro del Gobierno de España", especialmente cuando se dirigen contra quien ya no puede defenderse.

"La figura de Javier Lambán es imprescindible para los socialistas zaragozanos y para la historia reciente de Aragón. Fue un servidor público íntegro, culto, honesto, y profundamente comprometido con esta tierra. Defendió a Aragón y a los aragoneses por encima de cualquier interés personal o partidista", ha afirmado el también presidente provincial del PSOE de Zaragoza.

El exdiputado de Alcañiz y alcalde de Alcañiz entre 2019 y 2023, Ignacio Urquizu, también ha aprovechado sus redes sociales para reivindicar la figura del que fuera secretario general de los socialistas aragoneses.

"Lambán es una de las figuras más respetadas en Aragón. El PSOE-Aragón ha hecho campaña reivindicando las figuras de Santiago Marraco, Marcelino Iglesias y Javier Lambán, algo que es un acierto porque suman. No logro alcanzar qué quiere decir. Profunda tristeza", admitía.

Las palabras de Óscar López han corrido como la pólvora entre los socialistas aragoneses. "Estas declaraciones son un sinsentido. Javier no está entre nosotros, por desgracia para su familia y amigos. En campaña se ha puesto en valor su trabajo y el de los presidentes socialistas aragoneses. Reniego públicamente de estas desafortunadas declaraciones. Este no es el camino", manifestaba el alcalde de Calamocha y expresidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando.

De igual manera, Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena, ha cargado directamente contra el ministro: "Nadie tan mediocre como él ha llegado tan alto en política".

Solidaridad desde el PP

Las críticas al titular de Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M también han llegado desde el PP.

Su propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, cree que "el nivel de decencia de este ministro solo es comparable con el de la persona que le nombró". "De las cosas más lamentables que he visto en política", ha dicho en X.

Mientras, el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha asegurado que "no se puede caer tan bajo" y que el PSOE de Pedro Sánchez "no tiene respeto a nada".

A la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, le ha sorprendido que el sanchismo "prefiera señalar a Javier Lambán antes que analizar por qué Pilar Alegría cosechó uno de los peores resultados del PSOE en Aragón".

"El respeto a quien dedicó su vida a Aragón y a España se mide en compromiso y amor por nuestra tierra, algo que Javier Lambán siempre demostró y que ni Pilar Alegría ni ningún otro ministro sanchista podrán igualar. La autocrítica no es debilidad, es responsabilidad", subrayaba en su perfil.