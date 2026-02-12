Aspanoa urge una reforma integral del Hospital Infantil de Zaragoza y denuncia que las instalaciones están "obsoletas"

Aspanoa vuelve a incidir en la necesidad de reformar integralmente el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza, centro donde se atiende a todos los niños con cáncer de Aragón. Según remarcan desde la asociación las instalaciones en este momento "están obsoletas".

En este sentido, la Asociación celebra que el Gobierno de Aragón haya encargado un plan funcional para renovar el Hospital, que sea consciente de la situación y que esté comprometido con ejecutar obras relevantes, como la próxima construcción de una nueva UCI Pediátrica, en la que Aspanoa además va a colaborar económicamente.

De igual manera, reclama que la reforma integral de este centro hospitalario se acelere lo máximo posible, porque actualmente no se vislumbra una solución a corto plazo. "En nuestro caso, el Hospital de Día Oncopediatría está masificado y no permite ninguna intimidad. No podemos continuar en esta situación. Hay que ponerse manos a la obra cuanto antes", ha afirmado Gabriel Tirado, presidente de Aspanoa.

Por su parte, la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI), a la que pertenece Aspanoa, reclama también que en todas las comunidades autónomas exista un servicio de cuidados paliativos pediátricos a domicilio que esté disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

En Aragón, esto no ocurre en la actualidad, si bien la Unidad de Paliativos Pediátricos está desarrollando una labor especialmente valorada por las familias gracias al esfuerzo de sus profesionales.

"Queremos reconocer su compromiso y entrega, que va mucho más allá del horario oficial", explica Tirado. En este sentido, desde Aspanoa entienden que se debería dotar de más medios humanos a esta Unidad para alcanzar el objetivo reclamado por FEFCI.

"Somos conscientes de que requiere un importante esfuerzo económico, pero lo consideramos imprescindible para avanzar en la calidad y la dignidad de la atención de estos niños y sus familias", manifiesta.

28 niños diagnosticados

A raíz de la celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil, Aspanoa actualiza y pone sobre la mesa los nuevos casos diagnosticados durante 2025 en Aragón.

Un total de 28 niños aragoneses fueron diagnosticados de cáncer infantil el año pasado. Esta cifra es ligeramente inferior a la media anual, que suele situarse entre 35 y 40 casos nuevos.

Según señalan, al tratarse de una enfermedad rara, es habitual que existan “años valle”, como ha ocurrido en 2025, y otros en los que, por desgracia, se registran más diagnósticos y compensan esos descensos puntuales. Así, la incidencia del cáncer infantil en Aragón se mantiene estable desde hace décadas.

La labor de Aspanoa durante este pasado año llegó a 206 niños y adolescentes con cáncer en las distintas fases de la enfermedad.

A ellos hay que sumar a sus padres y a sus hermanos. Y lo hizo a través de sus cuatro grandes áreas de intervención: apoyo psicológico y social; apoyo económico; rehabilitación de secuelas; y actividades de ocio y tiempo libre.

Aspanoa es también la asociación autonómica que más fondos destina a la investigación del cáncer infantil de toda España. En la actualidad, financia ocho proyectos, todos ellos desarrollados en laboratorios aragoneses, con una inversión global de 400.000 euros.

Actividades

A lo largo de esta semana, y especialmente este viernes 13 de febrero, alrededor de 40 centros educativos de todo Aragón harán actividades de sensibilización con sus alumnos.

Se trata de iniciativas como ir a clase con una prenda o un detalle dorado, pintar los muñecos de Aspanoa y hacer una guirnalda con ellos, e incluso formar un lazo dorado humano en el patio del colegio. Hay que recordar que el lazo dorado es el símbolo internacional de la lucha contra el cáncer infantil.

El sábado 14 de febrero, a las 11.30, en el Caixaforum de Zaragoza, se celebrará la gala anual de la Asociación. Un acto que estará conducido por el periodista Vicente Alcaide y que contará con magia (Calamidad y Desastre) y música (coro infantil Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza).

También se entregarán diplomas a los voluntarios que cumplen años de colaboración con Aspanoa. Además, la investigadora Clara Malo, del I3A de la Universidad de Zaragoza, explicará en qué consiste el proyecto de investigación que está desarrollando con financiación de Aspanoa.

Dos oscenses recibirán en esta gala el premio Aspanoa, el máximo reconocimiento que otorga la Asociación.

Se trata de Antonio Justes, director de la BTT Aspanoa, y que reúne cada año a 1.000 ciclistas solidarios en Almudévar; y del prestigioso jotero Roberto Ciria, que junto a la Compañía Artística Osca organiza una gala solidaria todas las Navidades en el Palacio de Congresos de Huesca, con enorme éxito de público.

"Son dos personas que llevan colaborando con nosotros más de una década y que han sido fundamentales para dar a conocer nuestra Asociación en la provincia", explica Gabriel Tirado.

Por último, el domingo 15 de febrero, con el impulso de la asociación Jotéate, se celebrará el famoso flashmob jotero en las tres capitales de provincia. La cita es a las 17.00 en la plaza del Torico (Teruel), en la plaza del Pilar (Zaragoza) y en la plaza López Allúe (Huesca).

Además, las principales fuentes de la ciudad de Zaragoza brillarán esa noche en dorado y la Virgen del Pilar lucirá el manto de Aspanoa durante toda la jornada.