Alerta en Zaragoza por la crecida del río Gállego: se espera que alcance una altura de hasta 3 metros a estas horas

Ribera del Gállego a su paso por Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

La crecida del caudal del río Gállego ha obligado al Gobierno de Aragón a activar Plan de Inundaciones (PROCINAR) en fase de alerta.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) estima que el río alcanzará en su tramo final un caudal de unos 350 metros cúbicos por segundo.

Este será el volumen que arrastrará a su paso por el municipio de Zuera en torno a las 15.00 de este jueves. Esas cifras implican que el nivel del río permanecerá en nivel amarillo de peligrosidad, aunque podría rozar el naranja.

Según señalan desde el Gobierno aragonés, no se esperan daños en el casco urbano, aunque el Gállego sí podría anegar tierras de cultivo y alguna caseta agrícola en la zona.

A esta hora, el río ya está decreciendo en Ardisa, donde ha alcanzado una altura de 3,11 metros a las 8.00.

Sara Pelegrín, técnico de guardia del Centro de Emergencias 112 Aragón, explica que la punta llegará de 15.00 a 16.00 con entre 350 y 400 metros cúbicos por segundo y entre 2,8 y 3 metros de altura.

El Ejecutivo se ha puesto ya en contacto con todos los municipios afectados, desde San Mateo de Gállego a Villanueva o la propia ciudad de Zaragoza, y ha ordenado desplazar todos los recursos para que hagan labores de vigilancia .

Esto incluye Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil del Bajo Gállego. También se ha informado a la Comarca Central, a la que pertenecen estas localidades.

