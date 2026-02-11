El Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza envía más de 3.000 prendas escolares a colegios de Venezuela

La Asociación de Padres y Madres del Colegio Sagrado Corazón de Jesús ha impulsado una acción solidaria que ha traspasado fronteras y ha unido a dos comunidades educativas separadas por miles de kilómetros.

Gracias a la implicación de las familias del centro, se han recogido y enviado más de 3.368 prendas escolares a varios colegios de Venezuela, donde ya están siendo utilizadas por niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Las prendas, uniformes completos, pantalones, camisetas, chándales, sudaderas y batas, han sido distribuidas entre los estudiantes de los centros educativos Edelmira Cermeño, Rómulo Gallegos, Canaima, Luis María Olaso, Andy Aparicio y Araguaney, así como entre los alumnos de la escuela deportiva del Centro de Formación Integral San Alberto Hurtado.

Para muchos de ellos, esta entrega supone la posibilidad de asistir a clase con un uniforme digno, cómodo y en buen estado, algo que no siempre está a su alcance.

La iniciativa se ha llevado a cabo en colaboración con la Fundación Corazón de Titán, que ha coordinado la recepción y el reparto en Venezuela, y con el apoyo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que este año cumple su 50 aniversario en el barrio del Actur.

En Venezuela, los uniformes han cobrado una nueva vida y un nuevo significado ya que no solo son fundamentales en el día a día escolar, sino que también refuerzan la igualdad entre los alumnos y generan un sentimiento de pertenencia. Hoy, muchos de estos niños llevan los mismos uniformes que los alumnos zaragozanos, un gesto que simboliza la unión entre ambas comunidades.

Colegios de Venezuela.

Desde el AMPA de este colegio, donde se forman casi 1500 alumnos, se destaca que esta acción no habría sido posible sin la respuesta masiva de las familias, que han demostrado que la solidaridad puede convertirse en un motor real de cambio. “Cada prenda donada es un mensaje de apoyo, un recordatorio de que la educación y la dignidad deben estar al alcance de todos”, señalan desde la asociación.

Con esta iniciativa, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús reafirma su compromiso con la educación en valores y con la construcción de un futuro más justo para la infancia, dentro y fuera de nuestras fronteras.

La Asociación de Madres y Padres del Colegio Sagrado Corazón de Jesús está comprometida con la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la ONU. La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que se pretende que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.