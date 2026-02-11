El precio de la vivienda se dispara un 10% en Aragón en 2025: "Es lo que tenía que ocurrir y va a continuar"

El precio de la vivienda continúa disparado en Aragón y en 2025 pegó un nuevo salto de un 10% que dificulta todavía más el acceso a jóvenes y familias vulnerables. Y las perspectivas no son halagüeñas para los ciudadanos de a pie, ya que los costes van a continuar subiendo durante los próximos años y no se avecina a corto plazo un freno a semejante escalada.

Esta es una de las conclusiones del último informe de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, que analiza un 2025 “extraordinario” en el que confirma una dinámica “especialmente relevante” en la compra de viviendas.

En concreto, durante el pasado 2025 se registraron más de 18.600 compraventas, rompiendo cualquier barrera desde 2007 y mejorando un 2024 que, dicen los expertos, ya fue extraordinario.

“La vivienda usada está muy cerca de máximos históricos. En la época de la burbuja se vendía casi la misma cantidad de nueva y usada, y ahora estamos en una relación de 80-20. Es una dinámica muy proactiva del mercado”, ha afirmado el director de la Cátedra, Luis Fabra.

Y este récord de ventas de viviendas, en un contexto donde hay más gente queriendo comprar y apenas hay pisos en el mercado, conlleva casi irremediablemente un aumento de los precios.

“Si tengo 9.000 hogares, produzco 3.000 viviendas nuevas y cada vez tengo menos vivienda usada, el precio crece. Eso no lo cambiamos de un día para otro. Las perspectivas para 2026 van a ser de continuación en el mercado y crecimiento intenso en el precio de la vivienda”, añade Fabra.

Sin embargo, los expertos de esta cátedra insisten en que la Comunidad todavía está en unos términos “baratos”, a una media de 1.743 euros/metro cuadrado.

“No pocas zonas de la geografía española está en términos históricos, sin descontar la inflación. Hemos tenido crecimientos racionales. El problema es que la mayor intensidad en estos 10 años está siendo ahora. Eso no va a cambiar”, apunta Fabra.

La ciudad de Zaragoza se encuentra en 2.221 euros por metro cuadrado, creciendo un 9,8%, una tendencia que se empieza a notar también en el resto de la provincia, con un incremento del 8,9%.

Fuera de las capitales, otras localidades todavía expresan subidas más disparadas en el último año, como Cuarte de Huerva (+38,4%), Monzón (+30,9%), Sabiñánigo (27,2%) o Jaca (+21%).