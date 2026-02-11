El Gobierno de Azcón advierte de que el Ebro no se toca en la negociación con Vox: "Con el PP no habrá trasvase"

Sin marcarse líneas rojas ni plazos, pero con las ideas claras. Así pretende iniciar el PP de Jorge Azcón las negociaciones con Vox para formar un nuevo Gobierno, en las que ya se ha dado el primer paso a través de mensajes con los distintos responsables autonómicos de fuerzas dispuestas a entablar conversaciones.

Eso sí, desde el PP han puesto una primera barrera, que el trasvase del Ebro no se toca.

“No ha habido ninguna propuesta de ninguna formación política, ni línea roja. Ahora bien, lo hemos dicho en el Parlamento, en el Gobierno y en campaña. Mientras el PP gobierne en Aragón, no habrá trasvase”, ha insistido la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero.

Desde el PP son conscientes de que cualquier negociación no se puede empezar “tratando de imponer qué puntos” hay que sacar de las conversaciones, aunque también inciden en el mensaje que hubo de cara a los presupuestos: cumplir la ley.

“Somos un partido que respeta el estado de derecho. Sin cumplimiento de la ley no hay democracia. Hablamos de un proyecto para el futuro y el presente de los aragoneses. No podemos ir ninguna formación política a imponer cuestiones que están fuera del objeto de negociación”, ha afirmado Vaquero.

Por el momento, en el PP son reacios a hablar de presupuestos, consejerías, direcciones generales o la Presidencia de las Cortes. Tampoco de vetos personales a algún consejero.

“No tiene sentido hablar ahora de presupuesto, direcciones generales o consejerías. Empezar a hacer restricciones o acotaciones lo que pueda ser ese acuerdo es prematuro. Ya tenemos experiencias anteriores”, añade Vaquero.

Los populares, en cualquier caso, reconocen que las convocatorias electorales “están impregnadas” por un “contexto nacional”, aunque separan lo que ocurra en Extremadura con Aragón.

“La política nacional ha tenido una clara injerencia, pero no podemos decir que no incluya. La primera fecha es el 3 de marzo y tenemos una ley que marca los pasos que tenemos que dar. Cada comunidad gestionará sus tiempos, con independencia de lo que pueda afectar al ámbito nacional”, apunta la vicepresidenta en funciones del Gobierno.

Pese a no querer decir nombres de consejerías, Azcón sí avanzó en campaña el de Eva Valle como responsable de Economía, cargo que ha venido ocupando como vicepresidenta la propia Mar Vaquero.

“Es insignificante el papel que pueda tener yo con lo importante, que es hacer un proyecto de gobierno para todos los aragoneses. Todas las personas que puedan impulsar este proyecto tendremos una clara responsabilidad. El papel que yo pueda tener no es importante”, ha señalado.