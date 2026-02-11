Abren expediente sancionador a Azcón por pedir el voto en la jornada de reflexión: podrían multarle con más de 900 euros

Jorge Azcón, en el Tubo de Zaragoza durante la jornada de reflexión PP de Aragón

La Junta Electoral ha abierto un expediente sancionador al presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, por pedir el voto a través de redes sociales en plena jornada de reflexión.

La denuncia fue presentada por Vox a raíz de unas publicaciones en las redes sociales X y Facebook el pasado 7 de febrero, al considerar que podrían vulnerar la Ley Electoral.

En concreto, estas publicaciones con el lema “Jorge Azcón, presidente”, junto al texto “Este 8 de febrero, tenlo claro”. A ello le acompañaba una imagen del propio candidato y una foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la frase “Si gana Azcón, Sánchez Pierde”.

Para Vox, estos mensajes tienen como objetivo “influir en la voluntad del electorado para la captación del voto” durante la jornada de reflexión.

Tales hechos podrían constituir una infracción electoral susceptible de ser sancionada con una multa de hasta 901,52 euros, que recaería en el PP de Aragón.

La Junta Electoral ya había ordenado la retirada cautelar de estas publicaciones el pasado 8 de febrero, un día después de su publicación.

Azcón dispone de 10 días hábiles desde la notificación de este acuerdo para adoptar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes en su defensa.

Y es que la Junta Electoral ha tenido trabajo durante el último mes y medio desde que se convocaron las elecciones. Esa misma semana, Azcón ya tuvo que cancelar la presentación de futuro centro de salud en Zaragoza. El PP respondió denunciando un vídeo de Pilar Alegría en Instagram junto al alcalde de Zuera.

El pasado fin de semana, Vox también denunció al alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, por unas publicaciones llamando al voto en sus stories de Instagram.