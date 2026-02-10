El pactómetro de Aragón tras el 8-F: qué alternativas tiene Jorge Azcón para formar un nuevo Gobierno

Día después de las elecciones aragonesas y todas las miradas se dirigen ya a posibles pactos para formar un nuevo Gobierno. El resultado de los comicios ha dejado poco lugar a la duda o al debate, pero las matemáticas abren diversos escenarios

La más directa, la que tiene todos los focos, y la que más estaba sobre la mesa cuando se completó el escrutinio era un nuevo pacto entre PP y Vox. Azcón no quiso mencionarles durante su primera intervención, pero aventuró sus primeras intenciones, tener un Gobierno “para los próximos cuatro años” y aprobar unos nuevos presupuestos.

PP y Vox ya pactaron en agosto de 2023, pero este matrimonio apenas duró 11 meses por discrepancias en la política de acogimiento de menores inmigrantes. Las relaciones entre ambos no han ido a mejor desde entonces, ni mucho menos, pero ahora parecen obligados a entenderse, más que nunca.

Más allá de lo que invita la lógica política, la aritmética parlamentaria abre otras opciones que quizá se alejen del sentido común, pero que quien sabe si estarán sobre la mesa durante los próximos meses.

Así, una posibilidad emerge sobre otras: una abstención del PSOE de Pilar Alegría para facilitar un Gobierno del PP sin Vox. La candidata socialista ya puso esa intención sobre la mesa para aprobar los presupuestos de 2026, algo que desechó ipso facto Jorge Azcón.

No obstante, esta ecuación tendría otras consecuencias políticas de un calado difícilmente calculable, ya que dejaría a Azcón sin un discurso fuerte contra el ‘sanchismo’ y empujaría la tesis de Vox de que “PP y PSOE lo pactan todo”.

Esta posibilidad podría recordar a aquella abstención del PSOE al Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 para evitar unas terceras elecciones, si bien esa idea ya provocó la marcha de Pedro Sánchez, con el famoso ‘No es no’.

La propia Alegría descartaba esta alternativa tras la celebración de la Ejecutiva Regional para valorar los resultados.

“Cuando Azcón convocó las elecciones sabía lo que hacía. Ahora, que asuma sus responsabilidades. Yo asumo la mía, que es tomar nota del resultado y liderar la oposición”, afirmó este lunes la secretaria general del PSOE aragonés.

Al margen del PSOE, la calculadora señala un tercer escenario, cuanto menos, altamente improbable: un ‘sí’ de CHA y Teruel Existe a Azcón. Tomás Guitarte ya ha dicho que hará lo que esté en su mano para que no entre Vox en el Gobierno, y los aragonesistas evitarían así que la extrema derecha volviera al Pignatelli.

Eso sí, ni 24 horas ha tardado Chunta en cerrar la puerta a esta posibilidad.

“No vamos a votar a favor, rotundamente no. Las políticas del Partido Popular y de Chunta Aragonesista están en las antípodas. Están desmantelando la educación, la sanidad, los servicios sociales y Chunta Aragonesista siempre va a defender los servicios públicos”, ha zanjado la secretaria general, Isabel Lasobras.

Estas son las tres posibilidades que la calculadora ofrece a Jorge Azcón para gobernar. La vía política solo contempla, a día de hoy, una opción, pero habrá que ver qué ocurre conforme se acerque el fantasma del adelanto electoral.