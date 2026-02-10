Un maquinista aragonés, sobre las condiciones de las vías: "Esto se arregla o enterraremos a más compañeros"

Este lunes 9 de febrero comenzaba la huelga de tres días de maquinistas en toda España, convocada por los sindicatos Semaf, CCOO, UGT, SF y CGT. Sin embargo, durante la primera jornada de paros, se anunció que los tres mayoritarios retiraban la convocatoria al llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes.

La presión por parte de los maquinistas, con retrasos de más de 2 horas y algunos trenes cancelados en la red ferroviaria, surtió efecto y los sindicatos se apuntan una victoria. Así lo señala un maquinista de Renfe en Zaragoza, quien acudió a la concentración en la estación Delicias.

“Lo hemos conseguido con la huelga. A ver si luego cumplen, que es la segunda parte”, señala el aragonés. “No sé exactamente qué han pactado, pero imagino que el Ministerio se habrá comprometido a hacer una serie de reparaciones en las vías y habrá un tiempo y una forma de proceder”, añade.

Al menos, este es su deseo, porque, como el resto del colectivo de maquinistas, cree que “esto se arregla o enterraremos a más compañeros”. En esta línea, a partir de ahora espera que se "tomen en serio el mantenimiento y la seguridad", porque lo importante es que lleguen todos al destino "sanos y salvos", así como a tiempo para recuperar “la excelencia” que tenía el AVE.

Concentración este lunes en Zaragoza.

“Cuando yo conocí el AVE, después de 1992, si llegabas con 5 minutos de retraso, te devolvían todo el importe, era una puntualidad total”, recuerda este maquinista que prefiere guardar el anonimato.

Las denuncias

Para él, los motivos de la huelga eran muchos y muy importantes. Principalmente, como se viene denunciando en las últimas semanas, el motivo es la seguridad de todos los compañeros en su lugar de trabajo.

El maquinista de Zaragoza razona sobre la pérdida de calidad en las vías y en los trenes en los últimos años. “Llevamos unos años de carencia de mantenimiento. Eso tiene las consecuencias que hemos visto. Cuando yo era maquinista de AVE, la vía era de otra calidad y de otro rodar. Los trenes no hacían ningún ruido, no daban ningún golpe. Si había alguna anomalía se subsanaba en menos de tres horas, los materiales salían todos sin averías”, explica.

Sin embargo, cuenta que estas deficiencias han ido aumentando y que la falta de ingresos en el cuidado ha desembocado en la “locura” que se está viviendo. “Son 47 muertos, entre ellos compañeros. Estamos expuestos todos los días a estas cosas”, reprocha.

“Si las vías estuvieran tan bien, porque ahora hay tantas limitaciones de velocidad y hace 15 días no. ¿Se han estropeado en 15 días? O es que ahora al haber muertos se lo han tomado en serio”, reflexiona el maquinista de Renfe. En la misma línea, se cuestiona la otra parte: “Si las vías están bien, ¿qué están arreglando ahora?”.

Igualmente, el maquinista recuerda que en agosto el Semaf pidió bajar la velocidad a 250 km/h y meses después, el ministro Puente planteó aumentarla a 350 km/h. “Considerábamos que no se podía seguir en las mismas condiciones que antes. Y se nos obligó a continuar. La hemeroteca es muy mala”, apunta.

Concentración de maquinistas en Zaragoza.

Además, reconoce que ha sido en los últimos años cuando las vías se han deteriorado, ya que, al paso del tiempo, se le suma que hay más trenes circulando y la inversión no crece.

"En 2020 era una balsa de aceite ir por las vías. Ahora los maquinistas notifican a diario golpes, ruidos e inestabilidad en la vía. Estos eran asumibles hasta el día de después del accidente, que ya nos tomaron en serio y Adif puso las limitaciones", sostiene.

Por último, reconoce que este último mes ha sido duro, tanto para el colectivo como para sus familias. “No sabían si era yo el muerto, podría serlo perfectamente”, relata apenado.