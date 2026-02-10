El Español reúne a más de 250.000 usuarios para informarse del resultado de la noche electoral en Aragón

El Español organizó un despliegue de recursos técnicos y humanos para poder trasladar a los lectores la mejor información electoral.

La noche del 8 de febrero quedará marcada ya en la historia de Aragón como la primera vez que se adelantaban las elecciones autonómicas. Esto supuso que el foco nacional recayera exclusivamente en la capital aragonesa. Medios nacionales e internacionales cubrieron el evento electoral.

El Español no podía faltar a la cita y para ello organizó un despliegue de recursos técnicos y humanos para poder trasladar a nuestros lectores la mejor información electoral.

La noche electoral tuvo dos epicentros, nuestra redacción nacional con Arturo Criado y Pedro J. Ramírez a la cabeza y la redacción de Zaragoza con su director Lisbona al frente. Además, se contó con el análisis de numerosos expertos en política nacional como Jorge Calabrés, Alberto Prieto o Esther Esteban.

El equipo de El Español estuvo presente en los cuarteles generales de los diferentes partidos. María González estuvo en las sedes de PAR y CHA, mientras que Silvia Rived pudo vivir el resultado desde la sede del PSOE. Por su parte, Judit Macarro estuvo en la sede de Vox, Raúl Gascón en la sede del PP y Gema Romero se desplazó hasta Teruel para acudir a la sede de Teruel Existe.

El especial electoral, que comenzó a las 19.45, se prolongó a bien entrada la madrugada. El programa arrancó con el análisis a pie de urna de SocioMétrica para El Español, la encuesta que menos desviación tuvo de las publicadas por los diferentes medios nacionales y regionales, y terminó con la conexión desde la sede del PP.

La cobertura informativa tuvo también un seguimiento en redes sociales. Solo en Facebook tuvo casi 450.000 visualizaciones y 17.000 likes en las publicaciones de la noche electoral. Por su parte, en Instagram hubo 1,4 millones de reproducciones de los contenidos con un alcance de casi 300.000 personas y 38.000 likes.