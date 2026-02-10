CHA, IU-Sumar y Podemos le habrían quitado un diputado al PP si se hubieran presentado en coalición en Aragón

Jorge Pueyo, junto al resto de candidatos de CHA en el mitin de este sábado, en Zaragoza. E.E Zaragoza

La posible unión de la izquierda a la izquierda del PSOE fue uno de los grandes debates en la precampaña aragonesa durante la Navidad. Las elecciones extremeñas mostraron el camino con un Unidas Podemos al alza, y todas las miradas giraron también hacia Aragón, más todavía con un Vox muy al alza.

Chunta, Izquierda Unida y Podemos llegaron a explotar la vía para una unión, de la que los aragonesistas enseguida se desmarcaron al reivindicar autonomía para tomar decisiones en Aragón. Al final, la fecha límite llegó, las izquierdas estatales no se entendieron y acabaron presentándose con tres papeletas.

El gran vencedor ha sido Chunta, que ha duplicado su presencia en las Cortes de Aragón con su segundo mejor resultado de la historia. Mientras, IU (con un Sumar inexistente en la Comunidad) se aferró al escaño y Podemos se derrumbó por completo.

Ahora, con los resultados en la mano, llega el momento de estudiar qué habría pasado si las tres fuerzas se hubieran presentado juntas. Y la respuesta es clara. La unión de CHA, IU-Sumar y Podemos le habría arrebatado un diputado al PP.

Ese escaño de más habría llegado en Teruel, donde esta suma, teniendo siempre en cuenta que todos los votantes se mantuvieran (y sin contar posibles de más), habría logrado más de 4.100 votos, lo suficiente para entrar en las Cortes y quitarle el último diputado al PP.

En esta provincia, el PP se ha quedado con 5 de los 14 diputados, por 4 del PSOE, 3 de Vox y 2 de Teruel Existe.

Mientras, CHA sumó 2.599 votos, IU-Sumar obtuvo 1.203 y Podemos se limitó a 327. Insuficientes por separado, pero sí juntas.

En el resto de las provincias, los resultados se mantendrían inmóviles, con los 2 de CHA en Huesca y 4 en Zaragoza, y el de IU-Sumar en Zaragoza.

De hecho, si a esta hipotética ecuación se añade a Teruel Existe, la suma total de votos en la Comunidad se eleva a 112.000 apoyos, a apenas 5.000 de igualar a Vox.

Sobre esta posible unión se pronunció este lunes la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, quien echó en cara los vetos mutuos entre Podemos, Sumar e IU.

“Pusimos dos condiciones: que nos sentáramos todas las fuerzas políticas implicadas en una mesa, y que no hubiese vetos ni mandatos desde Madrid. Fue totalmente imposible”, afirmaba Lasobras.

En la misma línea, la candidata de IU-Sumar, Marta Abengochea, también defendía esta unión en una entrevista en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

“La gente está clamando por esa unidad de la izquierda, pero también es verdad que eso aquí sería algo inédito. Somos formaciones que tenemos nuestras diferencias pero, desde luego, con la que se nos viene encima hubiera sido mejor la unidad”, decía.