El campo pide que Agricultura no sea una moneda de cambio en el nuevo Gobierno de Aragón: "No se puede bloquear"

Ángel Samper (Vox) y Javier Rincón (PP), consejeros de agricultura del Gobierno de Aragón en los últimos 30 meses E. E.

Todos los sectores miran el resultado final de las elecciones con cierto respeto. Un esquema que deja a Aragón y, concretamente al PP, más dependiente de los de Abascal tras el ascenso histórico con 14 diputados.

Esto abre la incógnita, ya que la suma matemática del Partido Popular (26) y Vox (14) permite gobernar con holgura a Jorge Azcón. El problema es si uno y otro están dispuestos a cruzar ciertas líneas que ya en su momento supusieron el fin del mandato conjunto tras 11 meses de bipartito.

Vox ya ha manifestado en una rueda de prensa en clave nacional que las negociaciones se podrán abrir, pero con la intención clara de conseguir "consejerías con estructura y presupuesto".

Una línea con la que buscan refrendar el peso que acaban de ganar este 8-F. Así, parece que no les bastará con las que ya obtuvieron en el anterior mandato juntos donde llegaron a albergar la Vicepresidencia de Despoblación y Justicia, y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Este último sector es el que mira precavidamente a lo que pueda ocurrir con su consejería, y motivos tiene. En cuestión de 30 meses de mandato, el departamento ha pasado por dos manos a causa de la salida de Vox del Gobierno por mandato nacional en julio de 2024.

Ante esta situación, el sector pide un mayor peso en el Gobierno para que no vuelva a pasar lo mismo. "La agricultura y ganadería no pueden ser en ningún momento ninguna María", sostiene José María Alcubierre, secretario general de UAGA.

Una defensa de una postura en el futuro ejecutivo que pasa a su juicio porque entre al mando alguien "con un conocimiento importante del campo": "Tienen que buscar a aquellas personas que sean adecuadas y que tengan capacidad, que tengan los conocimientos para asumir esa Consejería de Agricultura".

De esta forma, rechaza que sea un departamento que sirva de moneda de cambio entre los partidos como se pudo ver en el último mandato. "Lo que no puede ser es que entre en la consejería y al poco tiempo vuelvan a cambiar", dice Alcubierre.

Así, denuncia que esto supone "un concurso de trabajadores y cambian los funcionarios y se bloquee la consejería". Del cambio de mando señala que ha supuesto ciertos expedientes y ayudas de las que dependen, se bloqueen y se hayan retrasado en tiempo y forma.

Dos mandos en 30 meses

Ángel Samper fue el candidato de Vox para ocupar el cargo, a pesar de no ser militante. Samper era agricultor y provenía de saga de agricultores, además de ser entonces secretario general de Asaja.

Su liderazgo, corto, estuvo marcado por la sequía que golpeó a Aragón en 2023 y sus desacuerdos y fricciones con las organizaciones agrarias, a pesar de su pasado por ellas.

Mientras tanto, Javier Rincón fue elegido por el Partido Popular para ocupar el hueco vacío que dejaba un reticente Samper. Su mandato ha tenido varios retos, como hacer frente a la gripe aviar, peste porcina, lengua azul y dermatosis nodular. Además de contratiempos económicos como los aranceles de China al sector porcino y de Estados Unidos al vino.