Los agricultores trasladarán sus problemas al Rey Felipe VI en FIMA: "Vamos a darle una visión del campo en Aragón"

Imagen de archivo del S.M. el Rey en FIMA 2018, acompañado por en ese momento presidente de Aragón, Javier Lambán, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, los consejeros Marta Gastón y Joaquín Olona DGA

Toda la maquinaria lista para que el sector agrícola saque sus mejores galas. La gran Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) abre sus puertas este martes 10 de febrero con más de 1.261 marcas expositoras de 35 países y un programa técnico de alto nivel.

La relevancia de esta feria significa una gran comitiva que respalde la inauguración de este evento de alto nivel. Tal es así que la inauguración cuenta con la presencia del Rey Felipe VI, que acudía a este acto desde la 40ª edición en 2018.

La celebración de FIMA coincide escasamente quince días después de que se celebrara una multitudinaria movilización por parte de agricultores y ganaderos. Esta llegó a congregar el 23 de enero a más de 800 tractores y 2.500 personas a pie en el centro de Zaragoza que colapsaron la ciudad en un primer día de campaña electoral.

Así, quieren traer a coalición la problemática que vive el campo aragonés en esta FIMA y, sobre todo, a Felipe VI.

"Vamos a aprovechar que viene el rey y queremos tener unas palabras y comentarle la situación", explica José María Alcubierre, secretario general de UAGA.

El objetivo no es otro que "dar una visión" de lo que atraviesa el sector agrario en Aragón. Así, buscan transmitir a Felipe VI su negativa al acuerdo de Mercosur que permite la entrada de producto extranjero, compitiendo con otras reglas a las europeas.

Dentro de sus reivindicaciones también se encuentra la próxima reforma de la PAC, la cual podría llegar a suponer una pérdida del 20% del presupuesto para el sector primario. Además de la gran carga burocrática que los separa de su trabajo en el campo para dedicarlo a trabajo de oficina, como la dificultad de los más jóvenes a introducirse en el sector.

Para que lleguen estos mensajes a Felipe VI lo harán tras ser invitados para ser parte de la comitiva de bienvenida e inauguración de la 44ª edición de FIMA.

Así, conformarán parte de una gran comitiva presidida por el rey y con la presencia de alto cargos institucionales como el ministro de Agricultura, Luis Planas; Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón; Jorge Villarroya, presidente de Feria de Zaragoza; Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón; Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza; y Concepción Gimeno, Justicia de Aragón.

Aragón y Zaragoza se convierten en el gran escaparate del sector primario y las últimas novedades tecnológicas de este campo. A pesar de la fuerza que tiene el acto, las agrupaciones agrarias frenan toda la posibilidad de que por su parte pueda producirse alguna movilización y buscan una celebración con el "máximo respeto".

"FIMA es una joya que en Aragón hay que cuidar, se ha hecho alguna cosa puntual en algún momento, pero desde Uaga siempre lo que se ha hecho ha sido sin entorpecer el discurrir de la FIMA, ni bloquear entradas, ni dejar una mala imagen", manifiesta Alcubierre.

Por todo ello, desde las agrupaciones agrarias apoyan esta feria para que "siga estando en Aragón y sea un referente agrícola en nuestra comunidad".

FIMA 2026 ocupará una superficie expositiva de 88.480 metros cuadrados y contará con la participación de 1.261 marcas expositoras, procedentes de 35 países, de las cuales, 663 son extranjeras y 598 españolas, entre ellas 117 aragonesas. Estas cifras ponen de manifiesto el peso del tejido empresarial del territorio, así como su capacidad de innovación y competitividad