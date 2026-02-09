Vox marca las primeras líneas rojas para formar Gobierno con el PP: "A Azcón le ha salido el tiro por la culata"

La resaca electoral deja un escenario donde PP y Vox quedan abocados a ponerse de acuerdo para evitar un bloqueo total en Aragón.

En esta primera mañana, el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ya ha comenzado a marcar las líneas rojas que pondrá sobre la mesa en unas posibles negociaciones con el PP. Estas pasarían, siguiendo la línea de los últimos meses, por el no a la inmigración ilegal, la limpieza de los ríos y las bajadas de impuestos.

“Llevamos 16 meses esperando con la mano tendida a Azcón. No presentó presupuestos porque el PSOE se iba a abstener y algún gurú le dijo que iba a poder pactar con Guitarte o con el PAR, y el tiro le ha salido por la culata”, ha afirmado Nolasco en ‘El Programa de Ana Rosa’.

Desde Vox se ponen como ejemplo el pacto logrado en Valencia, si bien ello todavía no se ha traducido en la aprobación de las cuentas, algo que incluso se habla de que podría prolongarse hasta el verano.

“En Valencia ha habido un buen pacto. Hay que limpiar cauces de ríos y si se multa, hay un fondo para pagar multas. Azcón dice que lo que hemos pactado era ilegal. Podíamos haber firmado ese acuerdo en Aragón. Azcón ha sido primero alcalde de Zaragoza y después presidente gracias a Vox. ¿Por qué esta vez no hemos podido ponernos de acuerdo? Porque no ha querido”, ha incidido.

De lo que todavía no se habla en Vox es de consejerías o vicepresidencias. Los de Abascal rascaron en 2023 una Vicepresidencia primera con competencias en despoblación y justicia y la Consejería de Agricultura. Ahora tienen el doble de diputados.

“Eso de los sillones, choferes, canapés y saraos me aburre un montón. Estamos aquí para cambiar la vida de las personas. Nos han votado 100.000 aragoneses y hay que ser fieles. No podemos hacer un intercambio de cromos, como han hecho algunos partidos bisagra y han tenido una mala noche”, ha añadido, en referencia al PAR.

Aunque, no obstante, también ha dicho que no lo pondrá fácil: “El PP tiene que ceder, evidentemente, si nos queremos poner de acuerdo”, ha concluido.