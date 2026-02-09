Azcón reivindica su autonomía para negociar con Vox: "Las decisiones de lo que pase en Aragón las tomamos en Aragón"

Primeras reacciones del presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, tras la victoria agria en las elecciones autonómicas. El barón popular se muestra “contento” al erigirse como la “única alternativa” para un Gobierno, aunque reconoce que el resultado “no es redondo” por la pérdida de dos diputados.

Ahora, llega el momento de negociar con Vox, unas conversaciones que, según Azcón, se tomarán en Aragón.

“El PP es un partido nacional y la relación con la dirección nacional es estupenda. Hablaremos con ellos y tendremos toda la coordinación del mundo. Las decisiones de lo que pase en Aragón las tomaremos en Aragón”, ha afirmado, en una entrevista en ‘Herrera en Cope’.

Para Azcón, Vox es un “adversario político” que “piensa distinto al PP en muchísimos temas”, y le reta a gobernar para saber lo que es tomar decisiones.

“Hemos visto en la historia política a partidos que, hasta que no ha llegado el momento de gobernar, no se ha demostrado el material del que están hechos. Lo difícil es sentarse en un consejo de gobierno y tomar decisiones, priorizar y no contentar siempre a todo el mundo. No siempre es sencillo”, ha afirmado.

Para las próximas semanas quedará hablar de posibles consejerías y cargos que asuma Vox en un futuro Gobierno.

“Habrá que ver qué responsabilidades quieren asumir. ¿Quieren asumir Sanidad? No lo sabemos. Vamos a esperar”, ha añadido.