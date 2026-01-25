Sánchez ratifica a Óscar Puente tras el accidente de Adamuz: "Está gestionando y dando la cara desde el primer momento"

El tercer día de campaña electoral aragonesa tenía reservado uno de los primeros platos fuertes en el calendario del PSOE, con la visita del presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, a Huesca, el principal feudo 'sanchista' en la Comunidad.

Las primeras palabras de Sánchez en Huesca han estado dedicadas a las 45 víctimas de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, sus familiares y los vecinos y servidores públicos que ayudaron en las primeras horas tras el siniestro.

Pero Sánchez también tenía otro objetivo al mencionar el accidente de Adamuz, ratificar a su ministro de Transportes, Óscar Puente, por su “gestión” del siniestro y por "dar la cara" desde el primer día.

“En la vida, las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a ellas, y hemos puesto a las víctimas en el centro de las prioridades, con empatía, transparencia y unidad, dejando de lado las discrepancias políticas y trabajando para restablecer un servicio ferroviario admirado en todo el mundo”, ha defendido.

Así, ha garantizado que están trabajando “día y noche” para restablecer el servicio de Cercanías en Barcelona, que ha definido como “digno y seguro”. Un Cercanías que, dice, “merecen los ciudadanos de Cataluña y del resto de España”, pese a negarse a apostar por la conexión Huesca – Zaragoza.

Ante Pilar Alegría, Sánchez ha tirado de datos económicos para asegurar que “si la política fueran resultados”, estas elecciones “las ganaríamos de calle”, haciendo énfasis en el crecimiento del PIB o la financiación autonómica rechazada por el PP.

“Por puro sectarismo, dice que no quiere la nueva financiación, aunque sean 630 millones más para Aragón. De esa reunión (de Feijóo con sus presidentes autonómicos en Zaragoza), les faltó la tabla Excel. No había ninguna, no proponen ni un céntimo más para Aragón ni otro territorio”

“Unas relaciones transatlánticas de igual a igual”

Por otro lado, Sánchez ha tenido también palabras desde Huesca para el Gobierno de Estados Unidos y Donald Trump, apostando por unas relaciones transatlánticas “de igual a igual”.

“No vamos a aceptar el despotismo transatlántico que plantean algunas administraciones, poniendo en cuestión la soberanía territorial de países como Dinamarca y Groenlandia. Somos la semilla de una nueva Europa que va a crecer en próximos años con el Gobierno de coalición socialista”, ha aseverado.