El PAR propone un "plan integral de desarrollo" para atender las necesidades de la Comarca de La Litera

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha propuesto este domingo “un plan integral de desarrollo” que dé respuesta a las necesidades, en materia de infraestructuras y vivienda, entre otras, que tiene la Comarca de La Litera, en Huesca.

Izquierdo ha hecho estas declaraciones en el transcurso de su visita a Albelda con motivo de la 37 edición de la Festa del Tossino que se celebra hoy en esta localidad. La alcaldesa del municipio, María Ángeles Roca, número 1 en la lista electoral del PAR por la provincia de Huesca, le ha acompañado en esta jornada festiva que cumple este año su 25 aniversario como Fiesta de Interés Turístico en Aragón.

En declaraciones a los medios de comunicación, el candidato aragonesista ha destacado “la potencia agroalimentaria de esta comarca”, que le convierte, ha dicho, “en un referente en el sector con la industria del cerdo a la cabeza”.

“Esta es una comarca puntera en la que sobran empleo, actividad y oportunidades, pero faltan viviendas e infraestructuras, entre otras cosas”, ha añadido.

Por ello, ha defendido que “el Gobierno de Aragón se tiene que implicar de verdad con la Comarca de La Litera y diseñar un plan integral de desarrollo”. “Es importante que esta comarca se vea respaldada por su Gobierno para que pueda competir con otras comunidades e incluso otros países”, ha concluido.