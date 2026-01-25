Nolasco promete alcanzar la construcción de "7.000 viviendas anuales a final de legislatura" y bajar impuestos

“Poner fin al secuestro de suelo por parte de las administraciones públicas”. Es una de las medidas que ha presentado el candidato de Vox al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, este domingo desde Cella, en una visita a la localidad junto a la número 2 a las Cortes de Aragón por la provincia turolense, Aroha Rochela, donde han mostrado su preocupación por “la falta de vivienda para los trabajadores del Aeropuerto de Teruel”.

Es por ello que el candidato de Vox ha prometido “liberalizar todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional”. “Y así se hará en los Ayuntamientos en los que esté Vox”, ha garantizado.

Nolasco ha lanzado su compromiso de “poner fin al modelo de inmigración ilegal masiva que ha dinamitado el acceso a la vivienda de los aragoneses”, así como “poner en marcha un plan para la producción masiva de vivienda”, con el “objetivo de alcanzaral menos 7.000 viviendas anuales a final de legislatura”.

Por ello, ha valorado como “poquísimo” la propuesta de 1.000 viviendas anuales formulada por el candidato popular, Jorge Azcón, en su inicio de campaña electoral de cara al 8 de febrero; porque “tenemos un déficit de 10.000 viviendas anuales”.

Nolasco ha centrado el foco en “bajar impuestos, porque casi el 30% de lo que se paga por un piso son impuestos”. En esa línea, ha criticado que “la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, dijera que la fiscalidad no tiene nada que ver con la vivienda”, durante una rueda de prensa celebrada tras un Consejo de Gobierno en el mes de octubre del año pasado.

Las medidas de Vox incluyen una “deducción en el IRPF autonómico por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual que permita a los contribuyentes deducirse las cantidades invertidas”, e igualmente una “deducción por el alquiler de la vivienda habitual”, que será “más ambicioso aún en el medio rural”.

Siguiendo con la fiscalidad, el programa de Vox incluye la reducción en Actos Jurídicos Documentados del 1,5% al 0,5%, la bonificación del 100% en Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda habitual, y la bonificación al 99% de todos los grupos del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Igualmente, se incluyen “incentivos fiscales al alquiler de larga duración y asequible”.

Nolasco ha analizado que “la emergencia habitacional sin precedentes que sufren España y Aragón viene causada por el bipartidismo que lleva con promesas vacías durante más de 40 años”. Ha analizado que el “modelo del PP es meter en 100 metros cuadrados, 3 viviendas”.

Sobre ello, ha apuntado que “no son viviendas dignas y la gente no puede emanciparse ni formar una familia”. “Además, la vicepresidenta Mar Vaquero también tiró por el suelo nuestra Oficina contra la Okupación Ilegal”, ha lamentado. “Nada de aguantar a los okupas”, ha concluido.