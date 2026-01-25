Guitarte, contra los líderes nacionales: "Solo vienen a extraer el voto de Teruel, como los recursos naturales"

Teruel Existe ha reivindicado un modelo que apueste por la implantación empresarial en todo el territorio durante la visita que han realizado esta mañana de domingo varios de sus representantes al Polígono de Calaceite, del que han pedido su activación frente a las trabas y la falta de apoyo que sufre del Gobierno de Aragón.

No ha sido lo único, ya que Tomás Guitarte ha lanzado un mensaje a los líderes nacionales en un día marcado por la presencia de Pedro Sánchez en Huesca, Isabel Díaz Ayuso en Zaragoza y Santiago Abascal en Cella.

Ha aprovechado la oportunidad para denunciar que "están viniendo a Teruel por la campaña a sitios que no conocen y a los que no volverán luego". Por lo que ha sido muy crítico y los ha acusado que "solo vienen a extraer el voto de Teruel, como antes nos han extraído los recursos naturales".

"Vienen a estar muy pocos días, por única vez, a un sitio que probablemente no conocen y en el que no volverán a estar durante toda la legislatura", ha dicho. Por ello ha aprovechado y les ha exigido “mayor compromiso” y “mayor seriedad” con “los problemas y el desarrollo de esta tierra”.

Unas palabras enmarcadas en la visita de Tomas Guitarte, candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón por Teruel Existe, junto a la candidata número 2, Pilar Bu, el número 3, Joaquín Moreno y el número 5, Jorge Santafé, además del alcalde, José Miguel Monclús y otros representantes de Teruel Existe en la zona.

Así, se han reunido con diversas empresas del polígono, como Oleo Calaceite y Olivos, a quienes han explicado las propuestas de Teruel Existe y de las que han escuchado sus inquietudes.

“Frente a la concentración de la actividad industrial y empresarial que conduce a una comunidad autónoma desequilibrada, desde Teruel Existe lo tenemos claro: hay que apostar por los polígonos comarcales que generan economía y empleo de calidad en el medio rural, vertebrando nuestro territorio”, ha explicado Tomás Guitarte, ante los medios.



“Nos hemos acercado al polígono de Calaceite porque creemos que la cohesión territorial y la vertebración de la comunidad autónoma pasa precisamente por potenciar estos polígonos comerciales y hemos venido a este en concreto porque aquí ha habido ofertas de varias empresas para implantarse y no han recibido la correspondiente ayuda del Gobierno de Aragón para poder hacerlo”, ha denunciado Guitarte.

El candidato ha recordado igualmente el papel para la implantación de nuevas empresas que pueden jugar las ayudas al funcionamiento que “elevadas al 20% de los costes laborales” darían mayor competitividad a las empresas en Teruel y “haría que todo el territorio tuviese verdaderamente oportunidades”.

“Este no es el modelo que está siguiendo el Gobierno de Aragón”, ha reprochado Guitarte. A la vez que ha pedido que sea el propio Ejecutivo aragonés el que se implique para alcanzar ese 20% en las ayudas.



Guitarte se ha referido también a otra de las reivindicaciones históricas de la comarca como es la construcción de las Balsas laterales del Matarraña, de las que ha recordado que son una infraestructura hidráulica “que está incluida en el Pacto del Agua y sobre la que hay consenso social” y que “lo que estamos viendo es que falta voluntad política para realizarlas”.

“El Gobierno de Aragón del Partido Popular no puede esconderse reiteradamente en la Confederación Hidrográfica del Ebro”, ha dicho Guitarte, que les ha pedido que “se dejen de excusas” y construyan las tres balsas previstas, cuya falta “condiciona mucho el futuro de esta comarca, porque la sequía ya no es un tema ocasional, la sequía es el nuevo clima, y hace falta regadío para consolidar las explotaciones” de esta zona.