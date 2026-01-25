Ayuso acusa a Sánchez de llevar a España "al pequeño mundo de las dictaduras": "Todo es corrupción al alto nivel"

Isabel Díaz Ayuso sigue su ruta "imparable" por Aragón para apoyar al candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, en las próximas elecciones del 8 de febrero. Ante una sala abarrotada en los cines Palafox este domingo, la presidenta de Madrid ha querido "enseñarle la puerta de salida a Sánchez" desde la comunidad aragonesa.

Un mitin en el que ha tomado la palabra como la gran invitada del acto tras tres días en los que lleva conociendo el territorio aragonés. Ayuso ha planteado un mensaje de "una nación unida" porque "lo que sucede en Aragón es también de los madrileños".

La presidenta de Madrid ha acusado al gobierno socialista de convertir España "en un AVE con menú de cafetería en cinco idiomas que pretenden que lo que ocurra en una región no sea cosa de los de al lado, lo van introduciendo para que nos vayamos separando".

En este sentido, ha sido muy crítica con la financiación autonómica que "es un soborno, es ilegal y algo insostenible": "Es una verdadera tomadura de pelo que nos perjudica directamente a los aragoneses, a los madrileños para gestionar los servicios públicos fundamentales".

"La fabricación ilegal de nacionales es lo que están haciendo a la cara de los españoles con País Vasco, Navarra y Cataluña con nuestro dinero para llevarnos a una república federal plurinacional y, encima, laica", ha criticado.

Ayuso ha vuelto a reiterar su mensaje que mandó ayer a los más jóvenes de que "nada funciona en España". "Esta gran nación que están transformando al pequeño mundo de las dictaduras, a este tamaño chiquitín y oscuro que intentan gobernar en España".

De esta forma ha retratado a España como un país "cada vez menos español, de menos trabajar, más exigir, más agravio y hacer imposible que aquellos que levantan el país no puedan más".

A lo que ha añadido que muchos jóvenes acuden a lo público "para vivir del cuento", "no por una vocación de servicio, sino por una cuestión de miedos y de inseguridad": "Siempre digo que las subvenciones para aquel que no puede, no a aquel que no quiere".

Por ello, ha acusado al gobierno socialista de querer "acabar con el mérito, el esfuerzo y la creatividad".

"Un gobierno que solo busca culpables"

La presidenta de Madrid no se ha olvidado de las víctimas ferroviarias de esta última semana, en especial, de los 45 fallecidos en el accidente de Adamuz.

Sobre este tema ha sido muy crítica y ha señalado al gobierno de Sánchez de convertir Adif en "la agencia de colocación del socialismo": "Nos dijeron que la red ferroviaria estaba en el mejor momento de su historia, será en su mejor momento de colocación". Así ha hecho referencia al puesto de asesor de Renfe que ocupó Koldo.

Por ello, ha acusado a los socialistas de crear su propio relato en el que dicen a la población "lo que tienen que pensar": "Ponen a trabajar a la maquinaria del régimen y terminamos siendo los del PP los culpables", ha acusado.

Asimismo, ha señalado que "estamos en un gobierno que solo busca culpables y nunca en la asunción de las mismas".

No han sido las únicas palabras críticas contra Sánchez y todo su séquito al que ha denunciado de "corrupción" y "mafia": "Es corrupción de Estado al alto nivel para dejarnos una herencia inasumible".

"La banda del Peugeot y toda esa gente gobiernan el país sin haber ganado las elecciones, sin pensar en los intereses generales porque están a lo suyo", ha reiterado.

"Que le hagan un hueco en paradores"

Ayuso ha tirado para casa, Aragón, afirmando que "amo Aragón como amo Madrid o España entera". Por ello, ha señalado que "Aragón hoy es el destino" y será la nueva comunidad "que muestra la puerta de salida a Sánchez".

Unas palabras que le han llevado a hablar de Pilar Alegría, a la que ha llamado "jarrón chino" al haber pasado por diferentes puestos a lo largo de los años "antes de estar al servicio del régimen".

Así, ha enumerado que la secretaria general del PSOE en Aragón "fue contra Sánchez" en la candidatura de Madina, luego en la de Susana Díaz y consejera de Universidades de Lambán "al que Sánchez llamaba petardo".

Jorge Azcón arropado de Isabel Díaz Ayuso, Ramón Celma, Mar Vaquero, Natalia Chueca y María Navarro este domingo PP Aragón

"Cuando acabe la campaña a lo mejor acaba pidiendo trabajo a Feijóo. En la Comunidad de Madrid no, que le hagan un hueco en paradores", ha sido crítica Ayuso, en un comentario que ha levantado los aplausos de la sala.

Por todo ello, ha afirmado que "del socialismo se sale": "Nosotros tenemos la misión de echarles en las urnas. No nos van a hacer falta operaciones de Estado", ha indicado.

Ante una sala llena de gente, ha pedido a los aragoneses "ser la voz de España" y "como los aragoneses les decimos 'hala pues' a Sánchez".

¿AVE, Falcon o coche?

Unas palabras que ha recogido el candidato del PP, Jorge Azcón, que ha centrado gran parte de su discurso en tintes nacionalistas. Ha tenido unas palabras para Pedro Sánchez, que este mismo domingo estaba en Huesca en un acto de apoyo a Pilar Alegría.

Así, ha lanzado la pregunta de si "habrá ido en AVE, Falcon o en coche": "No tengo ninguna duda de que en AVE no ha ido y se lo deja a los españoles de a pie".

Mientras Pedro Sánchez ha sacado la cara por su ministro de Transportes, Óscar Puente, Jorge Azcón en el mismo momento sacaba los colores al presidente de España.

"Todos intuimos que es un problema de inversión y falta de mantenimiento. Hoy, cuando las personas se suben al tren, piensan en inseguridad. Increíble que el Gobierno no plantee aumentar la financiación para mantenimiento. Invertir en la seguridad no es la prioridad de este Gobierno. Cuando los independentistas piden las cercanías ‘pierden el culo’ pero ahora invertir no es la prioridad", ha criticado duramente.

Asimismo ha recordado que tras las inundaciones de este pasado año en Aragón "pidieron dimisiones" y "hoy, cuando hay 45 fallecidos y pedimos dimisiones dicen que estamos politizando": "Estoy especialmente legitimado para exigir responsabilidades al PSOE", ha reiterado.

Si se ha acordado de Sánchez, también lo ha hecho de Vox al que ha dedicado como él mismo ha dicho "cinco minutos".

Así, ha señalado que la campaña que están llevando a cabo desde el partido de extrema derecha es "populista": "Quien empezó esa estrategia de decir que el PP y el PSOE son exactamente lo mismo. Ahora vemos exactamente ese mismo populismo en Vox".

Por ello, ha expresado su preocupación por los votantes de Vox ya que "esa estrategia populista, que esa estrategia que lo único que busca es mayor división, mayor polarización y mayor cabreo, no es lo que queremos en Aragón".

Durante el acto también se ha contado con la intervención de Ramón Celma, líder provincial de Zaragoza del PP. El cual ha querido resaltar cuánto ha cambiado Aragón en este tiempo bajo el mandato de Azcón: "Cómo ha cambiado Aragón en estos 30 meses. Quién nos iba a decir que Aragón iba a ser un punto de referencia mundial de los centros tecnológicos", ha enfatizado.

Así, bajo canciones de fondo como 'Don't stop me now' el PP aragonés arropado por Isabel Díaz Ayuso han mandado un mensaje claro de que en estas elecciones "enseñamos la puerta de salida a Sánchez".