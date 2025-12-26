Isabel Lasobras no se presenta a las Primarias de CHA y deja vía libre a Jorge Pueyo como candidato el 8-F

Uno de los misterios de las elecciones del 8 de febrero en Aragón ya está resuelto. Jorge Pueyo será el candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia de Aragón en los próximos comicios autonómicos, con Isabel Lasobras, la actual secretaria general, como número 2.

La formación evita así someterse a un duro proceso de Primarias a apenas seis semanas de la cita con las urnas, y opta por llevar la paz y la unión al partido con el deseo de promover la unión de la izquierda aragonesista el 8 de febrero.

Pueyo confirma así su gran salto a la política aragonesa después de año y medio como diputado de Sumar en el Congreso, en la que ha dejado un carácter propio desde su escaño, llegando incluso a exigir a Sánchez la convocatoria de elecciones y votando en contra del PSOE de Pedro Sánchez.

Su designación como candidato se elegirá el próximo 3 de enero en un Comité Nazional extraordinario, ya que también pueden optar los cabezas de lista de Huesca, Verónica Villagrasa, y Teruel, Javier Carbó, aunque no se espera que ninguno de ellos ponga trabas una vez que Lasobras ha evitado generar tensiones.

Principales cabezas de lista de CHA en las tres provincias

Después de Pueyo y Lasobras, la lista por Zaragoza continuará con Miguel Jaime Angós, alcalde de Longares; Mari Carmen Bozal; y Adrián Tello, alcalde de La Muela.

"Las candidaturas son fruto de un diálogo intenso dentro de CHA, que se ha caracterizado por la gran generosidad por la capacidad de llegar a acuerdos. Hoy CHA está más cohesionada que nunca, con generosidad, cohesión y unidad", ha apuntado Lasobras, en rueda de prensa, acompañada del propio Jorge Pueyo.

Con ello, Chunta se define como el partido de "las personas progresistas y aragonesistas". "Somos la candidatura útil. Queremos llevar esa ilusión a las urnas para construir una mayoría de cambio frente a las políticas de Jorge Azcón y la ultraderecha", ha añadido Lasobras.

Así, su objetivo el próximo 8 de febrero es "crecer" y superar los 3 diputados que obtuvieron en 2023. "Las encuestas no dejan de ser intención de voto, pero vamos a luchar municipio a municipio y persona a persona. Estas son las elecciones de CHA. Siempre hemos pedido elecciones autonómicas fuera de las municipales", ha subrayado la secretaria general del partido.

La unión con la izquierda

Mientras, y a apenas horas de que finalice el plazo para presentar coaliciones, desde CHA prácticamente descartan una unión con Podemos e IU, pese a que, dicen, siempre han apostado por una "candidatura de unidad" de la "izquierda aragonesa".

Para ello, añade Lasobras, pusieron dos condiciones: que no hubiera vetos y que las negociaciones se llevasen a cabo en Madrid, y no se ha cumplido ninguna.

"Solo nos han llamado de forma bilateral, pero no ha habido una reunión de todas las fuerzas políticas, que es imprescindible. Podemos ha vetado el acuerdo y tiene judicializadas las listas. CHA está abierta, pero con esas condiciones. Si se quiere unidad, debe ser con todos", ha puntualizado.

Mientras, tampoco habrá coalición con el PAR, ya que, para la número 2 del partido, están en "las antípodas" ideológicas. "No creemos en los conciertos en educación, es una línea roja, y él lo firmó en un programa con el PP, ni en la privatización de la sanidad. Las políticas de servicios públicos esenciales siempre las vamos a defender y no coinciden para nada con las del PAR. Conseguir un acuerdo con el PAR es inviable a día de hoy", ha señalado.