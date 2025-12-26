Alegría defiende las listas aprobadas por "unanimidad" tras la renuncia de 5 diputados: "No nacen a dedazos"

Pilar Alegría ha defendido las listas para las elecciones del 8 de febrero de su partido. Ante las recientes renuncias de cinco diputados por las posiciones dentro de estas -al no estar en puestos de salida- la secretaria general del PSOE Aragón ha sacado pecho de que se trata de unas listas que "no nacen de los dedazos" sino de la "aportación" de los militantes.

Así ha recordado que las listas presentadas el martes fueron aprobadas "por unanimidad y sin ningún voto contrario": "El PSOE es un partido grande con un número muy considerable de militantes que tenemos representación en los 731 municipios y en todas las comarcas y lo que se busca fundamentalmente con esa lista es unidad", ha remarcado Alegría.

De igual manera, ha hecho alusión a que la unidad es un "reflejo " de la "unanimidad y apoyo tan importante que han recibido".

Unas listas que han sido polémicas tras la salida de la hasta ahora portavoz adjunta del grupo en las Cortes de Aragón, Leticia Soria, de Pilimar Zamora, del alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, de Ángel Peralta y de Silvia Gimeno.

En el caso de Soria el hueco que se le ofertó fue el 13, mientras que para Ortiz, que ocupaba el actual número 9 como diputado, caería relegado a un puesto 14.

Ante lo ocurrido, Pilar Alegría ha defendido que en cada proceso electoral urge una "renovación de listas" aunque si bien señala que "sigue habiendo compañeros y compañeras que han trabajado en las cortes durante estos años".

En definitiva, la secretaria socialista ha sostenido que se trata de unas listas de "hombres y mujeres que representan la propia pluralidad de la sociedad a la que representamos": "Un equipo de gente que tenemos ganas de salir ya a esta campaña electoral".

Ante la avenida de lo que será una campaña exprés que comenzará el 23 de enero, Alegría ha destacado que se encuentra con "todas las ganas y energía". Así, ha adelantado que presentarán un programa electoral con propuestas para "los principales problemas" de los aragoneses "plantenado soluciones".

"Somos perfectamente conscientes que Aragón necesita una nueva presidencia, una presidencia que deje atrás la confrontación y los frentismos que es lo que hemos vivido durante estos dos años y medio", ha achacado sobre el mandato de Azcón. Por ello, Alegría ha remarcado que se presenta con "voluntad de ganar la elecciones" y "contar con un apoyo mayoritario".