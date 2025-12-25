Podemos, CHA e IU llegan a Navidad sin acuerdo: las tensiones alejan la lista única a la izquierda del PSOE en Aragón

Podemos, CHA e IU llegan al día de Navidad sin acuerdo sobre su futuro de cara al 8-F. Las dudas tendrán que despejarse en menos de 24 horas, ya que este jueves 26 terminará el plazo para inscribir coaliciones para las elecciones en Aragón.

A estas horas, todo apunta a que no habrá una lista única a la izquierda del PSOE. Lo más probable es que los nacionalistas concurran a las autonómicas bajo sus propias siglas y que los morados e IU repitan la fórmula que tan bien les ha funcionado en Extremadura; un 'Unidas por Aragón' que podría mejorar sus perspectivas electorales.

La última encuesta de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN daba a CHA un 4,7% de los votos que se traduciría en dos diputados, uno menos que ahora, mientras que IU subiría a dos (4,8%) y Podemos mantendría su representación con un único escaño (3,5%).

No obstante, la suma de Podemos e IU podría alterar los pronósticos, asegurando a la coalición de tres a cuatro representantes en las Cortes de Aragón.

En Extremadura, los extremos se vieron especialmente beneficiados de la caída del PSOE. Esto hizo que la marca 'Unidas' creciese hasta los siete diputados, tres más que en 2023 y aglutinase el 10,25% del voto frente al 6,01% de hace dos años.

El porcentaje tiene su miga. Sobre todo si se tiene en cuenta que la derecha congregó el 60% de los apoyos, 13 puntos más respecto a la anterior cita con las urnas.

En Aragón, los ejemplos de los últimos años han sido más de desunión que de alianza. El caso más palmario fue el vivido en el Ayuntamiento de Zaragoza en 2023. Entonces se presentaron tres listas a la izquierda del PSOE de Lola Ranera: Zaragoza en Común (ZEC), Podemos y CHA.

No obstante, solo ZEC logró dos concejales. Los morados y CHA se quedaron a las puertas, perdiéndose cientos de votos que hubieran reforzado a la izquierda y se lo hubieran puesto más difícil al PP de Natalia Chueca.

"Seguimos trabajando"

Las partes han optado por guardar silencio en las últimas horas tras días de reproches y acusaciones sobre vetos cruzados.

"Se sigue trabajando en la misma línea", decían desde la izquierda a la izquierda del PSOE, obligada a despejar la equis entre comidas, cenas y turrones.

Ha de tenerse en cuenta que una coalición va mucho más allá de las siglas, ya que hay que medir desde el reparto de fuerzas (y nombres) hasta los recursos económicos que llegarían a cada cual.

Uno de los últimos en pronunciarse públicamente fue Jorge Pueyo, candidato de CHA. Aunque en un primer momento prefirió remitirse a su secretaria general, al ser preguntado por su opinión personal fue especialmente claro.

El hasta ahora diputado instó a no caer en vetos "que vienen desde Madrid". "Creo que no sobra nadie en este momento de crecimiento de la extrema derecha. Nadie", afirmaba.

Y por ello, reivindicaba "proyectos sólidos con arraigo territorial" y una negociación con gente "con capacidad de firmar".

IU es uno de los partidos que más ha apelado a la unidad de la izquierda en las últimas horas. Su coordinadora, Marta Abengochea, apelaba a principios de semana a una propuesta unitaria "que pueda reducir el peso de las derechas en el arco parlamentario".

De Podemos, prácticamente lo último que se sabe es el comunicado en el que el Consejo Ciudadano aseguraba haber defendido "siempre, sin excepciones, la unidad de las fuerzas de izquierda como la mejor herramienta para frenar a la derecha y mejorar la vida de la gente".

"Nuestro compromiso con la unidad es firme y sincero. Pero la unidad no puede construirse desde la imposición, el señalamiento ni la intoxicación del relato, ni a base de exigir a una de las partes que renuncie a principios políticos que considera irrenunciables", resaltaban.

En esta línea, destacaban que las acusaciones contra Podemos no se correspondían con la realidad. "Podemos ha participado con lealtad en todos los espacios de diálogo, ha mostrado disposición al acuerdo y ha planteado con claridad cuáles son sus líneas políticas. Rechazamos que se nos presente como una fuerza 'intransigente' cuando, precisamente, hemos sido una de las organizaciones que más ha trabajado por la confluencia", decían.