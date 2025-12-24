Azcón sigue adelante con su discurso de fin de año a la espera de la Junta Electoral: promete que será "institucional"

Azcón, este miércoles, durante la visita a un centro de mayores de Zaragoza. Fabián Simón DGA

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, sigue adelante con su discurso de fin de año a la espera de la Junta Electoral.

El recurso del PSOE no ha alterado, por ahora, los planes del PP.

El líder conservador ha recordado que "todos los presidentes de todas las comunidades autónomas" se dirigirán a sus ciudadanos el día 31 para desearles Feliz Año Nuevo y contar qué ha ocurrido en su región los últimos 12 meses.

La ley electoral permite actos recurrentes, por lo que el discurso podría tener cabida, pero hasta que no haya un pronunciamiento expreso nada puede darse por sentado.

Azcón, en todo caso, ha querido dejar claro que "como no puede ser de otra forma", respetarán las leyes electorales y que el discurso tendrá un marcado carácter institucional.

También se ha referido, a preguntas de los periodistas, al cara a cara con Pilar Alegría, denunciado por IU. El líder popular ha recordado que fue él quien se lo pidió y que a estas horas no sabe si ha aceptado o no la propuesta.

El precedente no invita al optimismo, ya que en la lucha por el Ayuntamiento de Zaragoza, la exportavoz de Pedro Sánchez declinó el ofrecimiento. Esta vez, sin embargo, ella misma avanzó el pasado fin de semana en La Zaida, donde aceptó ser candidata, que habría ‘choque de trenes’.

Otra incógnita es dónde se celebrará. La apuesta de Azcón es que lo acoja la televisión pública de Aragón (CARTV), donde se hacen tradicionalmente los debates electorales, aunque RTVE también les ha ofrecido el mismo formato.

"Esperaremos a que primero se cierren los debates en la televisión pública aragonesa. Luego hablemos de los debates en otros medios de comunicación, incluida TVE", señalaba.

Insultos y polarización

Sobre la campaña de insultos y desprecios que auguraba la exministra en el Comité Regional de su partido, Azcón ha dicho que no debería ser así, sino que la campaña debería estar marcada por las realidades y la verdad.

"Contaremos lo que ha ocurrido y queremos que ocurra en Aragón. Queremos una campaña de ilusión y propuestas, que cuente lo que va a pasar. Y es que vamos a cambiar Aragón, vamos a mejorar la Comunidad", añadía.

En su opinión, es al PSOE al que le interesa que haya polarización, ruido y crispación. "Alegría necesita movilizar a su electorado, es muy difícil que hasta los socialistas confíen en un partido rodeado de corrupción y de escándalos sexuales; un partido que se ha caracterizado por mentir permanentemente y no defender a los aragoneses. Cuando habla de que espera una campaña de insultos, lo que hace es retratarse. Yo no tengo intención de insultar a nadie sino de hacer propuestas y contar la verdad", remarcaba.

Azcón ha hecho estas declaraciones en el marco de una visita al Hogar de Mayores y Centro de Día Luis Aula de Zaragoza, donde ha aprovechado para felicitar la Navidad a sus usuarios y a todas las personas que van a tener que estar trabajando esta noche, desde Bomberos a Policía Nacional, Local, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sanitarios.