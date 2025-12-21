CHA convoca sus primarias el 28 de diciembre y advierte de "la falta de unidad real" en la izquierda aragonesa

La secretaria general, Isabel Lasobras, ha anunciado que, “ante los vetos cruzados, Chunta Aragonesista va a seguir trabajando para facilitar acuerdos y ofrecer al electorado aragonés la posibilidad de construir mayorías de cambio frente a las políticas de Azcón y la ultraderecha”.

La secretaria general de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ha anunciado la convocatoria de primarias para el próximo domingo, 28 de diciembre, con el objetivo de elegir las candidaturas para las elecciones autonómicas del 8 de febrero.

“Hoy iniciamos este proceso marcado por un calendario muy ajustado como consecuencia del adelanto electoral, pero que CHA afronta con transparencia y compromiso democrático”, ha señalado.

El Comité Nacional de CHA convoca primarias para el 28 de diciembre. Chunta Aragonesista

En una reunión extraordinaria del Comité Nazional, máximo órgano entre asambleas, Chunta Aragonesista ha aprobado el reglamento y el calendario de primarias, que servirán para elegir a las personas que ocuparán los puestos del 1 al 5 en Zaragoza y Alto Aragón, y el primer puesto en la circunscripción de las comarcas del sur.

“Este sistema de primarias se desarrolla tal y como CHA viene haciendo de forma continuada desde el año 2010, reafirmando así nuestro compromiso con la democracia interna y la participación de la militancia”, ha añadido Lasobras.

Entre el lunes y el martes se presentarán las personas candidatas a las primarias en las tres circunscripciones y, durante el proceso, cada persona candidata podrá trasladar su voluntad de ocupar un puesto determinado en la lista.

Posteriormente, entre el 29 de diciembre y el 2 de enero, se constituirán las comisiones de coordinación para la elaboración del resto de las candidaturas de cada circunscripción.

Finalmente, el día 3 de enero se celebrará un Comité Nazional extraordinario para la ratificación definitiva de las listas electorales y la elección de la candidatura a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

La fecha límite para presentar coaliciones es el 26 de diciembre, por tanto, CHA se desmarca del resto de los partidos a la izquierda del PSOE.

“Con este proceso, CHA refuerza su apuesta por un proyecto aragonesista, construido desde la participación, la transparencia y el respeto a sus normas democráticas”, ha concluido Lasobras.

CHA denuncia "vetos cruzados"

Por otro lado, la secretaria general de CHA ha explicado que “hoy esperábamos poder pronunciarnos sobre una propuesta común para conseguir una candidatura de unidad de la izquierda aragonesa”.

Sin embargo, “en estos momentos no tenemos una propuesta común encima de la mesa, porque no existe esa unidad de la izquierda que algunos quieren vender”, ha criticado.

Lasobras considera que “hay partidos que están utilizando el concepto de unidad de una forma demagógica para llevar a confusión”.

“Ese concepto no es real ahora mismo, porque vemos vetos cruzados entre partidos, como el de Podemos en un primer momento hacia CHA, o los que mantienen hacia Sumar. Quieren una unidad de la izquierda a la carta”, ha advertido.

Las coaliciones amplias de la izquierda "suelen estar condicionadas por dinámicas estatales y por decisiones que se toman fuera de Aragón".

En este contexto, "existen fuerzas políticas de ámbito estatal, como Sumar o Podemos, que deben resolver previamente sus acuerdos y diferencias a nivel estatal, ya que mantienen una confrontación continua que dificulta la construcción de proyectos estables en los territorios”, ha reclamado la secretaria general.

La secretaria general de CHA ha señalado que “seguimos a la espera de que esas propuestas de unidad de toda la izquierda se materialicen en una sola y, si es así, será valorada por nuestra Ejecutiva”.

“Chunta Aragonesista ha demostrado su capacidad de cooperación institucional para defender Aragón fuera de Aragón, en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo. Por eso no puede subordinar su discurso ni su programa a esos marcos. Nuestro compromiso es con los intereses de Aragón y con un aragonesismo que entiende el autogobierno como una herramienta esencial de justicia social”, ha advertido.

Finalmente, Isabel Lasobras ha dejado claro que “Chunta Aragonesista va a seguir trabajando para facilitar acuerdos y ofrecer al electorado aragonés una pluralidad política real que movilice la participación y permita construir mayorías de cambio frente a las políticas de Azcón y la ultraderecha”.