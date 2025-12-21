Azcón pone en duda el compromiso de Alegría con Aragón: "Cuando acaben las elecciones se irá"

Las navidades en Aragón llegan afiladas. La cita electoral del próximo 8 de febrero ha provocado que los partidos políticos se armen hasta los dientes, y no desaprovechen ninguna oportunidad para lanzar dardos a su oponente.

El Partido Popular ha celebrado la Navidad este domingo 21 de diciembre, en una comida con 600 afiliados. En atención a medios su presidente, Jorge Azcón, ha dejado caer alguna indirecta (y alguna que otra directa también).

"La gran diferencia del Partido Popular es que celebramos la Navidad todos unidos", ha comenzado Azcón en lo que parece una alusión a las diferencias entre los partidos de la izquierda.

Este mismo domingo se ha conocido que CHA no tiene intención de una coalición con los partidos a la izquierda del PSOE.

La directa ha ido para Pilar Alegría: "Es lógico que acepte el debate cara a cara, el problema es que ha venido forzada por Pedro Sánchez".

"La señora Alegría cuando haga los debates o cuando acabe las elecciones se va a volver a ir de Aragón", ha criticado el presidente de los populares.

Azcón y Alegría ya se vieron las caras para conseguir el Ayuntamiento de Zaragoza, en aquella ocasión acabó siendo alcalde el del PP, y la socialista ocupó un cargo en Madrid.

El líder popular ha cargado también contra la coherencia política del PSOE y de su candidata. “Dice que defiende a las mujeres y vemos los problemas de acoso; dice que defiende la honestidad y el Partido Socialista está rodeado de corrupción; dice que todo es por Aragón, pero sabemos que cuando pierda se marchará”, ha enumerado.

En clave de gestión, Azcón ha reivindicado los logros de su Ejecutivo, defendiendo que Aragón atraviesa “un momento histórico” gracias a la llegada de inversiones, el incremento de los presupuestos en servicios públicos y una capacidad de atracción económica que, a su juicio, convierte a la comunidad “en la envidia de otras regiones de España y del sur de Europa”.

Un arma que están utilizando tanto el PP como el PSOE son las denuncias ante la Junta Electoral. Ambos partidos se han visto sancionados de alguna u otra manera.

Azcón ha justificado la continuidad del acto relacionado con el centro de salud de Arcosur, asegurando que "no se trataba de una presentación" electoralista, sino de "un trámite urbanístico necesario", y ha desviado la conversación para arremeter contra el PSOE y el Gobierno central.

“Quien ha sido condenado por la Junta Electoral ha sido el presidente del Gobierno”, ha afirmado, acusando al Ejecutivo socialista de hacer campaña de forma deliberada cuando no correspondía.

Además, ha recordado que Pilar Alegría ha sido sancionada en dos ocasiones por incumplir la normativa electoral, con multas de 2.200 euros: “Le pido que respete la ley electoral y la neutralidad institucional”, ha reclamado.

Por último, al ser preguntado por las encuestas que dan la victoria al Partido Popular aunque sin mayoría suficiente, Azcón ha restado importancia a los sondeos. “La mejor encuesta es la opinión de los aragoneses el día que votan”, ha concluido.