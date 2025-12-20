Podemos Aragón reafirma su apuesta por la unidad de la izquierda y exige "voluntad real de acuerdo"

La sede de Podemos en Aragón, en uno de sus últimos actos. Podemos Aragón

La posible unión de la izquierda en Aragón avanza poco a poco. Después de que Izquierda Unida instara "a la responsabilidad", Podemos se ha mostrado partidario de la coalición. Falta por conocer la postura definitiva de CHA.

Podemos Aragón ha reiterado su compromiso con la construcción de una candidatura unitaria de las fuerzas de izquierda aragonesas de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero.

Una apuesta "que forma parte del ADN político de la organización y que responde a la necesidad de ofrecer a la ciudadanía una alternativa sólida" frente a las políticas de la derecha.

"Desde Podemos entendemos la unidad como un proceso basado en el respeto, la igualdad entre las organizaciones y la elaboración colectiva de un proyecto político que ponga en el centro la justicia social, la defensa de los servicios públicos y los derechos de la mayoría social de Aragón", han explicado desde el partido.

El partido de Andoni Corrales observa que "la situación social y económica de la comunidad exige responsabilidad, diálogo y voluntad real de acuerdo". En ese sentido, Podemos Aragón "seguirá trabajando con discreción y lealtad para que la unidad de la izquierda sea una realidad".

Tanto Podemos Aragón como IU-Aragón, ven claro que "la unidad es el camino para disputar el futuro a las derechas"; no obstante, el partido con más fuerza actualmente en las Cortes CHA, no lo tiene tan claro; y a principios de semana dejó caer que su intención es ir en solitario.

Por otro lado, si consiguieran convencer a Chunta, el siguiente problema sería quién encabezaría la lista.

Podemos anda descabezado por la distancia más que evidente entre su único diputado en las Cortes y la dirección. Y CHA tiene que elegir un nuevo 'cabeza de cartel'. El nombre que más suena, por su tirón y experiencia, es el del diputado nacional Jorge Pueyo, aunque la secretaria general del partido, Isabel Lasobras, no se ha autodescartado.

Todos son conscientes de que el tiempo es limitado. Tienen que cumplir con su democracia interna y tener el (o los nombres) antes del 26 de diciembre, día en que expirará el plazo para presentar coaliciones.