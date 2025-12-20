Azcón sobre las listas del PP para el 8F: "Vamos a reforzar el equipo pero manteniendo a los que han trabajado bien"

La campaña electoral aún no ha comenzado, pero los partidos políticos en Aragón ya están de lleno con los preparativos para la cita del próximo 8 de febrero.

Los partidos a la izquierda del PSOE están inmersos en conversaciones para decidir si acudirán unidos a las elecciones. Pilar Alegría, esta mañana desde su pueblo natal, ha llamado a la "movilización para recuperar el Gobierno Autonómico, y los Populares no descartan cambios en sus listas.

Este 20 de diciembre, Día del Justicia de Aragón, Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, ha participado en el homenaje al Justicia y se le ha preguntado por las listas de su partido.

"Creo que tenemos un buen equipo, el equipo ha hecho un buen trabajo y, por lo tanto, aunque podamos plantear cambios que mejoren, lo que ya hemos hecho y vamos a plantear es que la inmensa mayoría de la gente que ha venido trabajando y que ha estado haciendo un magnífico trabajo pueda continuar haciéndolo", ha comenzado respondiendo el también presidente del Partido Popular de Aragón.

"Vamos a reforzarnos pero vamos a continuar porque creo que el trabajo se ha hecho bien en el Partido Popular. Otros hablarán de sus problemas en las listas, de divisiones internas o de cambios, pero nosotros vamos a reforzar al equipo mejorándolo pero manteniendo a aquellos que han hecho bien su trabajo", ha asegurado Azcón.

Azcón ha aprovechado para valorar el contexto de denuncias y resoluciones de la Junta Electoral Central, especialmente las que afectan al Gobierno de España: "Me parece muy preocupante que se denuncie y que se condene al presidente del Gobierno”, ha señalado.

"Lo que nunca había pasado es que sea el presidente del Gobierno de España al que se le condene, aprovechándose de las instituciones", ha criticado.

En este sentido, el líder del PP en Aragón ha acusado directamente a Pedro Sánchez de no dar ejemplo institucional. "Cuando no, el presidente del Gobierno debería dar ejemplo de lo que es el juego limpio y, por desgracia, lo que vemos hoy es un presidente del Gobierno condenado por haber hecho campaña electoral cuando no toca", ha afirmado.

Azcón ha extendido sus críticas a la portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, quien este sábado ha participado en un acto de su partido en la Zaida. Ha recordado que "ha sido condenada hasta en dos ocasiones a tener que pagar de su propio bolsillo 2.200 euros por hacer campaña electoral cuando no tocaba, aprovechándose de su cargo de portavoz del Gobierno".

El presidente del PP aragonés ha terminado expresando su deseo de que estas prácticas no se repitan durante la próxima cita electoral. "Creo que todas esas condenas, espero que en la próxima campaña electoral, desaparezcan", ha concluido.