Aragón conmemora el Día del Justicia con homenajes a Juan de Lanuza V y la entrega de distinciones de 2025

Este 20 de diciembre, declarado oficialmente 'Día del Justicia de Aragón', se han celebrado varios actos en homenaje al Justicia Juan de Lanuza V con ocasión del 434 aniversario de su ejecución.

Por un lado, la entrega floral de las diferentes instituciones aragonesas en su monumento de la plaza Aragón; y otro en la Iglesia de San Cayetano, en la plaza del Justicia en el que se han hecho entrega de las distinciones de este 2025.

La Medalla del Justicia de Aragón 2025 ha recaído en el investigador Alberto J. Schuhmacher, y el Diploma de Reconocimiento de los Servicios a Aragón ha sido para el CEIP "Ramiro Soláns".

Jorge Azcón, Concepción Gimeno y Marta Fernández en el homenaje al Justicia Juan de Lanuza V. E.E

Durante el segundo acto, la justicia de Aragón, Concepción Gimeno ha recordado que "el objetivo esencial de la institución es trabajar por una sociedad más integradora, más equitativa, más sana y más justa".

Gimeno ha subrayado el papel de la institución "en la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos", así como su función de escucha activa a la ciudadanía para actuar como enlace con las administraciones y facilitar soluciones.

Homenaje en la escultura del Justiciazgo el 'Dia del Justicia de Aragón'. Fabián Simón

En este marco, ha explicado que "la Justicia de Aragón aborda las quejas desde una aplicación del derecho alejada de una interpretación fría de la normativa", guiada por los principios generales que amparan las pretensiones justas.

Asimismo, ha agradecido la confianza de la población en la institución que preside, y ha comentado que el número de quejas ha crecido un 20% desde 2023. Este incremento hace que en 2025 se hayan superado los 2.000 expedientes tramitados.

Reconocimientos

Alberto Jiménez Schuhmacher, investigador de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID), ha recibido la Medalla del Justicia de Aragón 2025 por su destacada labor científica, su firme compromiso con la salud, su labor divulgadora y su defensa constante de la ciencia y la educación como motores del progreso de la sociedad.

En su resolución, Gimeno, señala sus contribuciones en la oncología, que incluyen la generación de modelos para el estudio de múltiples tipos de cáncer, el estudio del microentorno tumoral y el desarrollo de nuevas herramientas basadas en nanoanticuerpos para el apoyo en el diagnóstico y el tratamiento de los tumores más letales, así como en el estudio de enfermedades de baja prevalencia conocidas como rasopatías.

La justicia de Aragón ha concedido, además, el Diploma de Reconocimiento de los Servicios a Aragón al CEIP Ramiro Soláns de Zaragoza en atención a su extraordinaria contribución a la educación, su destacado impacto social, su capacidad transformadora y su firme compromiso con los valores de justicia social, equidad e inclusión.

El centro es desde hace más de dos décadas un referente de transformación educativa y es que su proyecto pedagógico ha permitido mejorar de forma notable los índices de éxito escolar y reducir el absentismo a niveles testimoniales, evidenciando el impacto real de su labor. El cambio profundo y sostenido que ha supuesto para alumnado y familias lo ha convertido en un modelo inspirador para otras comunidades educativas.