La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza por el caso Leire Díez: la Guardia Civil declara secretas las actuaciones

La oficina de Forestalia, en pleno centro de Zaragoza. E. E.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando este jueves empresas en Zaragoza por el 'caso Leire'. Las actuaciones han sido declaradas secretas por la Guardia Civil, que ha confirmado la presencia del Cuerpo.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, una de las empresas registradas sería Forestalia, que tiene su sede en el número 33 del Coso de Zaragoza.

La empresa ocupa al menos tres plantas del edificio: la quinta, la sexta y la séptima. Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, los agentes continúan a estas horas en el interior.

La sede de Forestalia, este jueves. E. E.

Según fuentes cercanas a la investigación, los registros se están practicando en Zaragoza, Madrid y Sevilla y no se descarta que, en el caso de la capital aragonesa, se extiendan a otras compañías.

Entre las empresas señaladas en las últimas horas están Infraestructuras Montearagón y Mediaciones Martínez, actualmente conocida como Imobiliarias Ku-Ma.

Los registros se producen solo horas después de la detención en Madrid de la fontanera del PSOE, Leire Díez, que está siendo investigada judicialmente por sus tejemanejes para tratar de conseguir información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y, precisamente, contra la UCO.

En esta ocasión, la detención se debe a "supuestas irregularidades en la SEPI", la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. De esta manera, este miércoles la UCO de la Guardia Civil detuvo también al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández.

Tras ser arrestados, ambos fueron trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) y pasarán a disposición judicial en los próximos días.

Por el momento, se conocen pocos detalles sobre los contratos públicos, aparentemente irregulares, que están bajo sospecha, aunque sí se encuentran nexos entre la fontanera del PSOE y el expresidente de la SEPI.

Además, Vicente Fernández fichó por la constructora Servinabar 2000 SL, cuyo propietario es Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán y también investigado por el Supremo en la mencionada causa.

Su contratación en Servinabar se produjo en mayo de 2021, un año y medio después de su dimisión en la SEPI y tras verse frustrado el plan de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el caso Aznalcóllar fuese archivado de forma rauda para que Vicente Fernández pudiese regresar a su puesto. No sucedió así y la absolución no llegó hasta hace menos de una semana.

En las últimas horas también se ha arrestado a una tercera persona en Vizcaya y se ha procedido al registro del piso de Diego de León, en el que Díez se reunía con empresarios investigados por fraudes de hidrocarburos en la Audiencia Nacional para tratar de obtener información.

Asimismo, los hechos han llegado al pleno de la Cortes de Aragón este mismo jueves. El presidente Jorge Azcón ha hecho mención al registro de la Guardia Civil "en empresas de Aragón relacionadas directamente con el Partido Socialista". De esta forma, el barón popular ha defendido que su mano "no está tendida, su mano está quemada".

"Lo que llaman mano tendida es la cola del escorpión, va a picar porque es su naturaleza. Porque ustedes mienten, no son de fiar, es imposible confiar hoy en el Partido Socialista en Aragón", ha subrayado Azcón, que ha defendido que es imposible aprobar unos presupuestos con el PSOE, porque "no son limpios".

La Guardia Civil está entrando, ahora mismo, en empresas de Aragón relacionadas directamente con el Partido Socialista.



A esto es, exactamente, a lo que nos referimos cuando decimos que el PSOE no es de fiar. pic.twitter.com/fFdOlpMVOI — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) December 11, 2025

