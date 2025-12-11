Esperas de 12 días a un mes para ser atendido por un médico en Zaragoza: "Más me vale no ponerme malo"

Acudir a ser atendido por un médico se está volviendo complicado en el último mes. A finales de noviembre ya se comenzó a notar cierto retraso en las citas de medicina familiar en los centros de salud tras cruzar el umbral de epidemia de gripe en Zaragoza. Con esta creciendo a valores 325,1 casos por 100.000 habitantes en la semana del 1 al 7 de diciembre, la situación no mejora; se le une una huelga de médicos en curso y las vacaciones de los facultativos.

Esto está teniendo repercusión en las citas de atención primaria. La más notoria hasta la fecha consultada es la situación del centro de salud de Actur Sur, en el que un paciente, la cita más reciente a la que puede acceder de manera presencial es el 13 de enero de 2026, lo que significa más de un mes de espera y saltar ya al próximo año.

"Más me vale no ponerme malo", reclama un vecino del Actur que pertenece a este centro de salud. Este paciente señala que no es cosa de una vez sino que es una "tónica constante".

"En este centro de salud casi siempre tenemos esperas superiores a los 10 días. Enfermas y, a lo que te llega la vez, ya estás curado", recalca. Una situación que sorprende frente al centro de salud de Actur Norte, en el que la cita más próxima es este viernes 12 de diciembre.

Sin embargo, no es el único centro de salud que está habiendo demora. Saliendo de la capital aragonesa, en el municipio de La Almunia de Doña Godina, la cita disponible más próxima es el lunes 29 de diciembre: 19 días de espera para una cita con el médico de familia. Una fecha que también señala desde la aplicación SaludInforma para el centro de salud de San José Norte.

Sin ir muy lejos, en la misma ladera de Zaragoza, el referente para Santa Isabel también aglutina retrasos. En este caso, la primera consulta disponible data para el próximo lunes 22 de diciembre.

Por ende, otros centros de salud presentan una mejor situación para la atención de los pacientes. El centro de salud de María de Huerva, la primera cita disponible es el lunes 15 de diciembre. Otra suerte corren los pacientes de Domingo Miral que, solicitando fecha este miércoles 10 de diciembre, abre la posibilidad de ser atendido el jueves 11 del mismo mes. Un día después, el viernes 12, tiene hueco para consultas el de Sagasta y el municipio de Villanueva de Gállego.

Rifirrafe político

Las largas esperas para ser atendidos no fue hace mucho polémica entre los grupos políticos municipales. La portavoz socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, publicó este martes un tuit en X (antes Twitter) criticando la gestión de Jorge Azcón en materia de sanidad: "Estos son los verdaderos plazos que importan a los aragoneses. 30 días de espera para que te atienda tu médico", reza el mensaje.

El mismo comentario viene acompañado de una imagen en el que se ve que la primera consulta a la que puede acceder es el próximo 8 de enero de 2026.

Ay Lola... pero ¿Qué memoria democrática tienes? Venga, que te hacemos un ejercicio de memoria de cuando gobernaba el PSOE. Ya sentimos que fuera el de Lambán, pero en aquel momento te encantaba.



39 días de lista de espera... 39! https://t.co/uyw8RR1yFe pic.twitter.com/e3lUHoRMZx — PP Ayto. Zaragoza (@ppaytozaragoza) December 9, 2025

Un mensaje que no pasó desapercibido para el PP del Ayuntamiento de Zaragoza, que no tardó en contestar: "Ay Lola... pero ¿Qué memoria democrática tienes? Venga, que te hacemos un ejercicio de memoria de cuando gobernaba el PSOE. Ya sentimos que fuera el de Lambán, pero en aquel momento te encantaba. 39 días de lista de espera... 39!" Además, lo señaliza con una imagen de la aplicación SaludInforma que acredita los días de espera.

Ante los días de espera, desde el departamento de Sanidad matizan a este diario que es "una situación puntual de centros concretos y de consultas concretas". Del mismo modo, señalan que entre las posibles causas están los días de vacaciones solicitados por los médicos o la supresión de consultas a causa de la huelga.

"No obstante, si la aplicación informática no permite asignar una cita con la suficiente antelación, es preciso contactar directamente con el centro. La actividad está organizada de manera que en las agendas siempre se reservan espacios para atender a los pacientes que necesitan una atención indemorable", explican.